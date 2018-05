Tandem Pospíšil - Marvanová se pokusí společně ovládnout Prahu

„Spojili jsme síly, protože nám na Praze záleží. Jedině spojenými silami je možné něco v Praze změnit,“ řekla Marvanová. TOP 09 se spolu se STAN pustí v Praze do voleb pod názvem „Spojené síly pro Prahu“. Na kandidátce se objeví i například bývalý pražský primátor Jan Kasl. A jedno z hesel volební kampaně je „...ať se Praha STANe zase TOP“.

Cílem koalice je ročně v Praze zajistit 6 až 8 tisíc nových bytů, stavba metra linky D či propojení hlavního města s letištěm Václava Havla železnicí.

Pro obě strany jsou volby také testem toho, zda by do budoucna mohly spolupracovat „Jsem velkým podporovatelem toho, aby se spolupráce na středopravici rozvíjela. O dalších formách spolupráce se bavíme,“ řekl Pospíšil. Zmínil volby do Evropského parlamentu v příštím roce.

„Roztříštěnost politické scény je velký problém. Pokud se malé strany nebudou spojovat, tak vše, co vymýšlí, zůstane jen na papíře,“ řekla Marvanová, která vedla Unie svobody v době, kdy byla strana ve Čtyřkoalici (KDU-ČSL, Unie svobody, ODA, DEU) a měla šanci i vyhrát v roce 2002. Nakonec se Čtyřkoalice rozpadla na Koalici jen dvou stran, které šly do koaliční vlády s ČSSD vedené premiérem Vladimírem Špidlou.

Pospíšil řekl, že ještě stále existuje i možnost, že by TOP 09 a STAN kandidovaly ještě společně s KDU-ČSL, kterou ale trápí to, že její poslanec a starosta Prahy 7 Jan Čižinský staví svou vlastní kandidátku.