Až osm let vězení za utýrání zvířete, navrhuje opoziční TOP 09

11:17 , aktualizováno 11:43

Změnu zákona, který zpřísňuje sankce za týrání zvířat, připravila a předkládá TOP 09. Až osm let by hrozilo tomu, kdo týranému zvířeti způsobí trvalé následky nebo smrt. Jednou z novinek je to, že soud by mohl zakázat držení a chov zvířete až na deset let.