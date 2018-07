Babišova vláda selhala, vykastrované referendum nechci, říká Okamura

Bude teď SPD tvrdou opozicí?

Hnutí SPD bude konstruktivní tvrdě pracující opozicí. Budeme dál prosazovat dobré návrhy pro občany a jednat o jejich podpoře se všemi stranami ve Sněmovně.

Ale kdyby se vláda rozpadla a ANO chtělo zase jednat o toleranci s vámi, zkusíte to s nimi ještě?

Vždycky budeme konstruktivně jednat s ostatními stranami o prosazování našeho programu.

Jak zareagujete, pokud se vás koalice pokusí odvolat z postu místopředsedy Sněmovny?

Na základě volebního výsledku má hnutí SPD plné právo na zastoupení ve vedení Sněmovny. Prosazujeme demokracii a odmítáme zpochybňování hlasů občanů. Je pravda, že ty fašizující tendence (zpochybňování výsledků voleb) u některých stran i médií vidíme.

A nelitujete těch svých projevů, kvůli kterým vás chtějí odvolat (Okamura relativizoval utrpení Romů v táboře v Letech – pozn. red.)?

Umělá mediální kampaň byla jen záminkou politické konkurence.

Poslanci SPD vládě důvěru nedají. Proč myslíte, že je to proimigrační a probruselská vláda?

Stačí se podívat na to, co členové nové koalice říkají a co dosud prosazovali. Andrej Babiš nedávno v rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro obhajoval přijímání afrických migrantů (Babiš deníku řekl, že nebude dělat kampaň proti multikulturalismu, žil v Maroku a má tam spoustu přátel – pozn. red.). A mohu pokračovat dalšími příklady nejen z dílny hnutí ANO, ale i od ČSSD.

Zákon o obecném referendu asi opravdu bude. V jaké podobě vám vyhovuje nejvíc a jsou pro vás akceptovatelné návrhy ostatních stran?

Považuji za úspěch, že se mi po letech snažení podařilo protlačit zákon o referendu do další fáze. Je však od ostatních stran obrovský tlak na to, aby byl finální zákon tak „vykastrovaný“, že bude realizace referenda znemožněna.

Kolik získaných mandátů pro vás bude úspěchem v senátních volbách a na pražské radnici?

Jelikož to jsou pro SPD historicky první komunální volby, tak bude logicky úspěchem jakýkoliv počet. Totéž platí pro Senát.

Co říkáte tomu, že vám dal dohledový úřad pokutu sto tisíc korun za čtyři přestupky v kampani?

My jsme od úřadu žádné vyrozumění neobdrželi, takže se nemohu vyjádřit. Pokuty od tohoto úřadu dostaly dosud snad všechny parlamentní strany včetně Pirátů, ANO a dalších. Zákon o dohledu nad stranami je nový stejně jako úřad. U nás vše konzultujeme s advokáty. Poučíme se a dáme si už pozor, aby se formální chyby neopakovaly.

Navrhujete zákaz propagace islámu. Jak by v praxi vypadal? Kdyby na mešitě visel transparent, že „kázání je v pět“, už by to bylo nelegální?

Prosazujeme zákaz propagace islámské ideologie. Technicky by byl zákaz propagace islámské ideologie v praxi stejný, jako je již dnes v trestním zákoníku zakotven například zákaz propagace fašismu. Islám hlásá nadřazenost věřících nad nevěřícími, mužů nad ženami, vraždí homosexuály a tak dále.

Islám je na rozdíl od fašismu v Česku registrovaným náboženstvím. Muslimové tu mají garantována svá práva.

Hnutí SPD programově hájí svobodu. Islám hlásá nerovnosti mezi lidmi na základě pohlaví i víry. V tom je podobný fašismu.

Když chcete, aby se lidé dostali z dluhové pasti, podpoříte i navržený zákon, který umožňuje i oddlužení, aniž člověk cokoli splatí?

Vláda totálně zklamala, není schopna nic kloudného předložit. My chceme zákonem omezit lichvu zastropováním úrokových sazeb u půjček, zestátnit exekutory, stopnout úroky a penále ihned po soudním rozhodnutí o dluhu nebo zrušit DPH státu na exekucích. Dluhy narůstají. Lidé se neumějí bránit.

Není váš další návrh vzít dávky „parazitujícím“ občanům, jak říkáte, a těm s plným trestním rejstříkem trochu nehumánní? Nějaké životní minimum má dostat každý?

Navrhujeme podmínit například přídavky na děti pracovní minulostí jednoho z rodičů a trestním rejstříkem bez úmyslných trestných činů. Každý má možnost se přizpůsobit. Trvám na tom, že všichni naši občané mají mít nejen stejná práva, ale také povinnosti.

Jak pohlížíte na spory v buňkách SPD, kde si stěžují na autoritářské fungování či vyhazování členů?

Je to médii nafouknutý nesmysl, jelikož stanovy všech stran ze zákona musí odsouhlasit ministerstvo vnitra a posuzuje, zdali jsou demokratické. Pokud by se jakákoliv strana zachovala vnitřně nedemokraticky, tak by byla předmětem správního řízení, což nikdy nebyla. Jelikož jsou v SPD tisíce lidí, je logické, že se nějakému jednotlivci v nějaké místní organizaci třeba něco nelíbí nebo se tam nedohodnou. Na druhou stranu se mnohonásobně více lidí do SPD zase hlásí.

Dáte nějaké ultimátum vašemu poslanci Lubomíru Volnému, který pronajímá draze dva domy v Ostravě lidem na dávkách?

Já jsem o tom neměl vůbec tušení, že pronajímá byty Romům, které nikdo nechce ubytovat. Poté, co jsem se dozvěděl, že se něco takového děje, tak jsem mu řekl, ať ty domy prodá a ukončí to. Měl by to udělat co nejdříve, protože je to zbytečně terčem kritiky. Takže se ty domy snaží prodat. Sdělil mi, že jeho firma byla loni ve ztrátě, takže na tom asi moc nevydělává.

Jsou někde přední místa na kandidátkách SPD podmíněna finančním příspěvkem?

Nejsme ODS či ČSSD, kde si kandidáti volitelná místa platili. Jestli se někde kandidáti sami v místní členské organizaci domluví, že přispějí na komunální kampaň, tak je to v pořádku a hlavně to musí jít vždy přes transparentní účet.

Jak postupuje stavba vašeho neobvyklého domu z tubusů, který vzbudil velkou pozornost? Kdy bude hotový a kolik bude pravděpodobně stát?

Pozemek mám od roku 2006, tedy mnoho let před vstupem do politiky. Celý život bydlím v bytě, bude mi padesát, takže se těším, že si na stáří posedím na zahradě a něco si v klidu přečtu. Mám hypotéku, kterou splácím. Termín dokončení zatím nevím. Neustále se vyskytují technické problémy. Ale to ví asi každý, kdo někdy něco stavěl.