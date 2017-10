Okamura nepřiznal příjmy z prodeje nemovitostí, jde o 15 milionů korun

Loni v září Okamura prodal svůj byt na pražských Vinohradech, který od něj za 10 milionů korun koupila bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Prodej bytu však v majetkovém přiznání Tomia Okamury chybí.

„Porovnáním údajů uvedených v oznámení pana poslance Okamury s údaji uvedenými v jiných registrech a informačních systémech veřejné správy bylo zjištěno, že pan poslanec Okamura mohl svým jednáním naplnit znaky přestupku zákona o střetu zájmů,“ reagoval na zjištění MF DNES Jiří Kapras, který na ministerstvu spravedlnosti vede odbor střetu zájmů.

Do kolonky, kam všichni poslanci mají podle zákona povinnost vypisovat své příjmy přesahující 500 tisíc korun, zanesl Okamura pouze svůj patnáctimilionový výdělek z firem a dalšího podnikání.

„Ten prodej je tam započítán do příjmu za podnikání,“ tvrdí Okamura. Jenže on sám podnikatelem v nemovitostech není. Ve výčtu jeho živnostenských oprávnění mu realitní činnost, která by ho k tomu opravňovala, chybí. Navíc šlo o případ, kdy prodal někomu jinému svůj vlastní byt.

Sama Vesecká MF DNES odpověděla, že neví, proč Okamura jejich obchod ve svém přiznání neuvedl.