Osobně ve volbách nekandiduji. Na víc židlí nemám čas, říká lídr SPD Okamura

Okamura ví, že ostatní strany budou mít tendenci se proti jeho kandidátům ve druhém kole spojovat, a snadno tak vysvětlí případnou prohru. Přesto má SPD velké ambice, jak Okamura uvádí v rozhovoru pro MF DNES. Jako jediný z předsedů stran však odmítl přímou konfrontaci a jako podmínku rozhovoru dal, že bude na otázky odpovídat pouze písemně po e–mailu.

Co říkáte výrokům Ladislava Jakla, který dává okázale najevo, že moc SPD nezná, nezná váš program (tvrdí, že programy stran nikdy nečetl). , přesto za vás kandiduje do Senátu jen proto, že se shodnete v názoru na migraci?

Ladislav Jakl to přece řekl v úplně jiném významu. Myslel to tak, že důvodem, proč kandiduje za SPD, je to, že SPD je jedinou stranou, která jasně artikuluje problémy migrace a špatné politiky EU. Tato témata považuje Jakl za absolutně prioritní. Proto řekl, že pro něj nejsou jiné programové body SPD z jeho pohledu až tak důležité.

Naopak Petr Hannig, který kandiduje do Senátu sám za sebe, řekl MF DNES: „Asi bych měl nejblíž k SPD, ale Tomio neprojevil zájem.“ Vy jste opravdu Hanniga jako kandidáta odmítli?

Návrhy na kandidáty do Senátu předkládaly krajské organizace, které vybraly podle svého názoru ty nejlepší možné kandidáty.

Do Senátu za vás kandiduje i Luděk Kula, jehož působení v čele Vězeňské služby bylo dost problematickým obdobím, i když je pravda, že jeho obvinění nakonec policie zrušila. Nakoupil předražené a nefungující rušičky do věznic, pořídil si pozlacenou generálskou šavli. Přesto ho považujete za dobrého kandidáta?

Jak známo, ministerstvo spravedlnosti se muselo panu generálovi Kulovi písemně omluvit za křivá nařčení. Luděk Kula je všeobecně známý a uznávaný expert na bezpečnost, což vyplývá i z jeho šestiletého působení ve funkci generálního ředitele Vězeňské služby.

Je pravda, že neočekáváte silný výsledek v senátních volbách, protože si uvědomujete, že ve druhém kole se proti SPD ostatní případně spojí a bude tlak na volbu toho druhého kandidáta?

Jsme jediná strana, která staví kandidáty do Senátu ve všech dvaceti sedmi volebních obvodech. Kandiduje za nás několik vysokoškolských pedagogů, několik lékařů, odborník na audit veřejné správy a potírání korupce, advokát, vedoucí směny hasičů a mnoho dalších respektovaných a vzdělaných osobností – takže doufáme, že volby budou úspěšné.

Jak velké ambice máte v komunálních volbách? Myslíte, že získáte někde třeba post starosty okresního či většího města? Ve kterém regionu pomýšlíte na nejlepší výsledek?

Kandidujeme ve 209 městech a obcích po celé České republice včetně Prahy a všech krajských měst, což znamená necelých pět tisíc kandidátů z řad našich členů a podporovatelů. Tradičně nejsilnější je SPD na celé Moravě, v Ústeckém a Karlovarském kraji. Všude tam jsme obsadili v posledních volbách druhé místo.

Takže ambice SPD je být opět druzí v těchto regionech?

Máme ambici být minimálně stejně tak úspěšní, jako tomu bylo v loňských volbách do Sněmovny.

Myslíte, že kdyby se starosta volil přímo, měli byste lepší výsledek?

Já jsem již přímou volbu absolvoval a vyhrál jsem (Okamura má na mysli senátní volby v roce 2012 – pozn. red.). Vždy záleží na tom, jaké osobnosti proti sobě budou stát. Pro občana a pro demokracii je přímá volba a odvolatelnost politiků vždy dobře.

Podpoří SPD v zastupitelstvech návrhy ostatních stran (převážně ČSSD) na městskou hromadnou dopravu či svoz odpadů zdarma?

Prosazujeme snižování životních nákladů a finanční podporu pro slušné lidi. Na obsah konkrétních návrhů se samozřejmě musí naši zastupitelé nejprve podrobně podívat, aby se skutečně jednalo o podporu pro slušné a řádné občany, nikoliv pro nějaké nepřizpůsobivé.

V Prostějově kandiduje první místopředseda vašeho hnutí Radim Fiala. MF DNES nedávno zjistila, že vydělává na postižených občanech podobným způsobem jako lobbista Tomáš Horáček, který je teď ve vazbě. Fialova firma vystavuje faktury na 37 milionů korun ročně jako chráněná dílna, ale není jasné, zda postižení opravdu odvádějí odpovídající práci, a nejde jen o přeprodej služeb. Zajímal jste se někdy o tenhle jeho byznys? Co tomu říkáte?

Podle informací, které od Radima Fialy mám, je vaše otázka založena na nesmyslné spekulaci a jeho firma podniká v souladu se zákonem. A pokud vím, tak Radim Fiala v září svoji firmu prodává, aby se mohl ještě více věnovat práci pro hnutí.

Z předsedů stran jdou do voleb Jiří Pospíšil a Pavel Bělobrádek. Zvažoval jste i vy osobně jít do voleb ve svém bydlišti?

To jsou ale předsedové stran, které mají minimální podporu veřejnosti, takže asi mají čas sedět na více židlích najednou. Já na sto procent pracuji na prosazování našeho politického programu na celostátní úrovni, což se zatím daří. To byl můj slib voličům a já ho plním a zároveň řídím hnutí SPD, do kterého se přihlásilo téměř 13 tisíc lidí.

Už jste ve Sněmovně navrhl zákaz zahalování, který chcete prosadit po vzoru Dánska?

Naši právníci zákon píšou. Jedná se o zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Během podzimu chceme zákon předložit do Sněmovny. Náš návrh v podstatě kopíruje již platné zákony v Dánsku a v Rakousku.

Model preferencí agentury Kantar ze začátku září vám přisuzuje 8 procent, o dvě méně než loni ve volbách. Berete to jako drobné vychýlení, nebo je to pro vás znepokojující? (Podle včera zveřejněného průzkumu Kantaru pro ČT by SPD volilo 9 % lidí – pozn. red.)

Srpnový průzkum agentury SANEP, která se v posledních třech letech opakovaně nejblíže trefila do skutečného volebního výsledku SPD, ukazuje, že máme podporu 12,7 procenta občanů, což znamená dvouprocentní nárůst oproti posledním volbám vloni v říjnu. Takže podpora SPD roste a moc děkuji lidem za důvěru. Dlouhodobě chybné údaje ostatních agentur jednoznačně ukazují buď na nízkou profesionalitu, nebo na vytváření výsledků na základě objednávky. Tak jako tak je to velmi špatně. Občané jsou těmito agenturami a s nimi spojenými médii soustavně podváděni a obelháváni. (K agentuře SANEP má Okamura blízko. Jak psala MF DNES, stojí za ní Jan Fulín, stejně jako za firmou Play Net, které SPD platilo miliony korun například na analýzy nebo kampaně – pozn. red.)