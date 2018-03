Jak vypadá práce lékaře ve válečné zóně? Hostem Rozstřelu bude Tomáš Šebek

„Z pohledu lékaře jsem si musel zvyknout na minimální vybavení, tolik typické pro nejchudší africké oblasti. Přestože máme takto velkou nemocnici, nemám například k dispozici rentgen. Zlomeniny u chirurgických pacientů musím diagnostikovat bez pohledu na snímek,“ popisoval Šebek loni svoji práci v rozhovoru pro iDNES.cz (viz V Jižním Súdánu řeším prasklá střeva i porody, říká válečný chirurg Šebek).

„Válečná medicína funguje tak, že když bychom tam my chirurgové nebyli, tak by pacientům už nikdo další nepomohl, protože tam jednoduše nikdo další za vámi není,“ líčil dříve misi v Afghánistánu (viz Pacienty nehodnotím, operuji i teroristy).

Tomáš Šebek (40) je všeobecný chirurg, který pracuje v pražské Nemocnici Na Františku. Na první misi s Lékaři bez hranic odjel v roce 2010 na zemětřesením zdevastované Haiti. Později se do této země vrátil.

Dvakrát pracoval i v traumacentru Lékařů bez hranic v afghánském Kundúzu. Celkem absolvoval s organizací pět misí. Naposledy poskytoval lékařskou péči lidem v Agoku na pomezí Súdánu a Jižního Súdánu.

Své zkušenosti z misí popsal v blozích, které vyšly i knižně. Je autorem tří knih – Mise Haiti: 5 měsíců s Lékaři bez hranic (2013), Mise Afghánistán: Český chirurg v zemi lovců draků (2015) a Africká zima (2017).