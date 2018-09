Máme nové dalekohledy. Natočíme řidiče s telefonem, říká šéf dopravní policie

Policie šetřila během prázdnin přes sedmnáct tisíc dopravních nehod, při nichž zemřelo sto devatenáct lidí, což je o osmnáct víc než loni.

Ano, je to skutečně zhoršení doposud pozitivního vývoje nehodovosti o prázdninách. I přesto se ale jedná o druhý nejlepší výsledek za několik posledních let.

Čím si nárůst vysvětlujete?

Hlavní příčinou dopravních nehod bylo nevěnování se plně řízení. A právě v letních měsících se setkáme s nehodami, kde řidič z naprosto nezjištěných příčin přejede do protisměru a dojde k fatálnímu střetu či přehlédne jiného řidiče a nedá mu přednost v jízdě. V létě se také více než kdy jindy objevují na našich silnicích nejzranitelnější účastníci silničního provozu, tedy motorkáři, chodci a cyklisté. A právě u motorkářů jsme zaznamenali nejvyšší nárůst počtu usmrcení.

Mělo vliv i nestandardně teplé počasí?

Samozřejmě. Dlouhotrvající vedro, vysoké teploty a ostré slunce se na výsledcích dopravní nehodovosti vždy negativně projeví. Řidiči jsou unavení, ve stresu a velmi rychle se za takového počasí sníží jejich pozornost. Zaznamenali jsme několik nehod, kde máme velmi výrazné podezření na to, že kolizi způsobil právě zdravotní stav zhoršený vedrem. Vedro má navíc mnohem větší vliv na starší řidiče, což je skupina, která se na silnicích objevuje stále častěji.

Plánuje policie v reakci na tato čísla nějaká opatření?

Ačkoliv nehod i úmrtí v létě meziročně přibylo, zpravidla jim nepředcházelo nějaké závažné protiprávní jednání. Přesto policie samozřejmě plánuje několik dopravně bezpečnostních akcí, ale je to hlavně o vlastní bezpečnosti. Řidiči si musí uvědomit, jak na ně únava působí, a podle toho se za volantem chovat.

Jaké bezpečnostní akce tedy řidiče v nadcházejících týdnech čekají?

Budeme se účastnit celoevropské dopravně bezpečnostní akce, která je zaměřená na nevěnování se řízení. A to zejména v souvislosti s manipulací s telefonem. Akce bude probíhat třetí týden v září v rámci celé Evropy. Ještě více zaměříme pozornost na to, abychom upozornili, že je manipulace s telefonem za jízdy velmi nebezpečná. Jak ukazují i statistiky letní nehodovosti, nepozornost skutečně zabíjí.

Jak chcete odhalit řidiče, kteří za jízdy volají nebo si hrají s telefonem?

Využijeme veškerou nám dostupnou techniku. Pořídili jsme pro dopravní policisty speciální výkonné dalekohledy, které jsou schopné takové jednání řidiče na poměrně velkou vzdálenost zaznamenat a nahrát. A budeme za něj samozřejmě postihovat, protože se bohužel jedná o velmi častý přestupek, který v nemálo případech končí dopravní nehodou.

Podle ministerstva dopravy také přibývá viníků dopravních nehod, kteří od nehody ujedou. Vnímáte to jako problém?

Ano. Je třeba ale zmínit, že dlouhodobě přibývá zejména dopravní nehod pouze s hmotnou škodou. Bavíme se přibližně o devadesáti sedmi procentech z celkového počtu dopravních nehod. Tam ta motivace řidičů k ujetí může být různá. Někdy si řidič skutečně ani nevšimne, že do někoho někde na parkovišti nacouval, jindy má obavu ze sankce či ze ztráty bonusu pojištění. Když od nehody řidiči odjedou v takových případech, je to řekněme vizitka stavu naší společnosti než cokoliv jiného. Samozřejmě ale i v takových případech jednáme a ministerstvo dopravy navíc připravuje materiál, který by měl zpřísnit tresty za podobné chování.

Někdy ale ujetí od nehody stojí životy.

Ano. Šetříme hned několik případů, kdy řidič nezastavil, neposkytl první pomoc, z místa nehody odjel a došlo k újmě na životě a zdraví. To je pro nás skutečně důležité a věnujeme tomu bedlivou pozornost. Nechci to nijak zlehčovat a takových případů není málo, ale i přes nárůst celkové počtu dopravních nehod jich výrazně nepřibývá. V loňském roce měly však tyto nehody bohužel mnohem horší následky než o rok dříve. Zpravidla šlo o situace, kdy v nočních hodinách došlo ke střetu automobilu s chodcem či cyklistou, pro které taková srážka často končí tragicky.