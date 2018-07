Místopředsedou Sněmovny je muž kompromisu, který se do funkce promlčel

Hanzel je širší veřejnosti mimo svůj domácký Moravskoslezský kraj prakticky neznámý. Přitom nyní zastává jednu z nejdůležitějších sněmovních funkcí a bude muset nejspíš odpovídat na dotazy, proč se do výrazné funkce promlčel. Místopředsedou Sněmovny se totiž stal muž, který v ní paradoxně zatím patří k nejméně viditelným.

Hanzel jako jediný z patnáctky poslanců ČSSD od svého loňského zvolení ještě na plénu ani jednou nepromluvil a i víc než 40procentní absencí při hlasováních patří k těm slabším.

„Lze říct, že tu funkci dostane tak trochu za odměnu, že Moravskoslezský kraj v referendu podpořil náš vstup do vlády. Ale není sám, na koho vedení muselo myslet, i když třeba nepatří k těm nejviditelnějším,“ přibližuje jeden z vlivných poslanců ČSSD.

„Nezapírám, že jsem ve Sněmovně nováček, a tak se rozkoukávám,“ připouští sám Hanzel. „Nemusím se vyjadřovat úplně ke všemu. Na plénu Sněmovny to stejně často bývá spíš takové divadlo pro oko diváka,“ komentuje, proč dosud ve Sněmovně mlčel. Ujišťuje však, že na výraznou funkci už je „rozkoukaný“ dost.

„Místopředseda Poslanecké sněmovny je o něčem jiném. Je to o tom reprezentovat Sněmovnu navenek a řídit její chod. A to si myslím, že schopen jsem, protože dlouholeté zkušenosti primátora města jsou k nezaplacení,“ dodává Hanzel. Zároveň odmítá kuloární spekulaci, že byl původně proti vstupu ČSSD do vlády. A až pod příslibem funkce změnil názor.

„Byla to čirá spekulace, kterou někdo šířil. V určitém okamžiku jsem řekl, že se mi nelíbí kroky Andreje Babiše a to, co činí jeho vláda v demisi. Tenkrát se to týkalo personálních otázek, odvolání našeho bývalého ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. Vysloveně se ho zbavili, což se mi nelíbilo. Z toho si někdo vydedukoval, že jsem proti vládě. Ale to nebyla pravda,“ vysvětluje.

Volil Zemana, bere Paroubka

„Snaží se nikoho si nenaštvat, je to muž kompromisu,“ říká o Hanzelovi bývalý poslanec ČSSD Adam Rykala. „Ve Sněmovně se projevuje, že je zatím nováčkem. Ale nepochybuji, že až se víc rozkouká, bude jeho práce vidět, je to úspěšný politik,“ dodává Rykala. A právě označení „muž kompromisu“ může Hanzelovi lichotit, přesně tak se totiž v ČSSD mluví o předsedovi Hamáčkovi. Hanzel ostatně dává najevo, že si rozhodně nechce nikoho naštvat.

Spor o to, zda má ČSSD trvat na jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, je podle něj věcí předsedy Hamáčka. A opatrný je i při hodnocení prezidenta Miloše Zemana.

„Miloš Zeman byl silný předseda ČSSD. Teď je to prezident, získal důvěru voličů a mně nepřísluší komentovat, jaký dnes je,“ říká Hanzel. Právě za Zemanovy éry – ve svých 22 letech vstoupil do ČSSD. A v živé paměti má také období dalšího z výrazných předsedů – Jiřího Paroubka. V době, kdy šéfoval ČSSD, totiž Hanzel slavil s ČSSD vítězství v komunálních volbách v Karviné. A tehdy také získal nálepku úspěšného komunálního politika. Psal se rok 2006, Hanzelovi bylo teprve třicet let a už se stal primátorem padesátitisícové Karviné.

„Voliči tehdy ocenili, že jsme dokončili první etapu průmyslové zóny v Karviné, do které se nám podařilo získat hodně známých investorů. A nepopírám, že to také byla doba, kdy ČSSD byla v našem regionu hodně silná,“ vzpomíná na svoje vítězství i na Paroubkovu éru. A patří také k těm, kteří podporují Paroubkovu kandidaturu do Senátu za Ostravu. „Sociální demokracie dnes není v situaci, že by se mohla zbavovat silných osobností a lídrů. A Jiří Paroubek bezpochyby silná osobnost a lídr je,“ říká Hanzel.

Poštovní holubi po dědovi

Zatímco svými vyjádřeními dosud Hanzel příliš nepřekvapil, s koníčky je to jiné. Kromě sportu se totiž dlouho věnoval také chovu poštovních holubů. „Můj děda se tím celý život zabýval, tak jsem k tomu přičichl a chytlo mě to. Ale když jsem vstoupil do politiky, už jsem na to neměl čas,“ lehce zalituje.

Teď bude mít času, aby napravil pověst toho, „co nemluví“, ještě méně. „Bude mít hodně práce. Dřív jsme měli poslance v každém okrese, takže se to dalo jinak stíhat než teď, když jsou s Lubošem Zaorálkem na celý kraj jako poslanci sami,“ říká Rykala.