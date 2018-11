Čisto na kolejích. V nejdelším tunelu nebude možné používat staré toalety

„Pokud je vlak vybaven WC bez uzavřeného okruhu, je povinností dopravce zajistit nepoužívání WC po dobu jízdy tunelem,“ píše se v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, dokumentu, který každoročně vydává Správa železniční dopravní cesty. Pasáž se týká speciálně nového ejpovického tunelu.

Uzavřený okruh toalet jednoduše řečeno znamená, že vagon má vlastní zásobník na fekálie a ty tedy nepadají do prostoru pod kolejemi, jako je to u straších typů železničních vozů.

Součástí modernizace starších vlaků, která na železnici systematicky probíhá, je už dlouhodobě také výměna starších takzvaných gravitačních toalet za novější a hygieničtější modely. S dírou, která vede přímo na kolejiště, se už tedy cestující ve vleku příliš často nesetká.

„Od nového jízdního řádu pro rok 2019, kdy dochází k plošné úpravě jízdních řádů a oběhu souprav, jsou na expresy a rychlíky plánované pouze vozy s uzavřeným systémem, těch se omezení netýká,“ uvedl tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Doplňuje, že toto opatření nebude pro dopravce představovat problém.

O něco komplikovanější budou mít ale provoz v tunelu některé osobní vlaky. Jde o spoje složené z vozů, které jsou provozovány systémem push-pull. Moderní řídicí vůz je v tomto případě zařazen v přední i zadní části vlaku, problém ale nastává se dvěma vagony zařazenými uprostřed soupravy.

„Další dva vozy vyrobené na začátku 90. let mají původní toalety, a ty budou během průjezdu vlaku tunelem uzavřeny,“ vysvětluje Šťáhlavský. Cestující přesto během jízdy budou moci při cestě tunelem využívat toalety v řídicích vozech, které už moderní toaletní systémy mají.

Ve výsledku bude komplikaci muset řešit jen malá část vozů. „Na této trati se to týká celkem asi šesti vagónů, které zde provozujeme v pracovní dny, o víkendu je vozů méně,“ doplňuje Šťáhlavský.

„Musíte si uvědomit, že až bude ejpovický tunel uveden do provozu, bude to nejdelší tunel v republice,“ vysvětluje Marek Illiaš, tiskový mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). V těchto podmínkách je úklid tunelu náročný. Využívání gravitačního WC by celý proces velmi zkomplikovalo.

Koleje v tunelu nejsou za pomoci pražců upevněny do štěrku, ale jsou přichyceny ke speciální betonové desce. Zatímco při běžnějším usazení do štěrku se nečistoty mohou za působení počasí vstřebat do země, v případě pevného uchycení do betonu tento přirozený samovolný proces možný není.

Ejpovický tunel na vlakové trati mezi Prahou a Plzní patří k nejmodernějším dopravním stavbám v republice a jeho celková délka bude 4 200 metrů. Ražba tunelu byla zahájena 31. ledna 2015.