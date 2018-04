Tlak na Gašparovo odstoupení sílí od únorové vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Současný policejní prezident podle části médií a opozice není zárukou nezávislého vyšetření případu.



Odvolání Gašpara ve čtvrtek požadovalo zhruba 30 000 lidí v Bratislavě. Podle demonstrantů je policejní prezident symbolem zhoubného politického vlivu na výkon spravedlnosti. Podobná shromáždění se uskutečnila i v dalších slovenských městech. Několik tisíc lidí demonstrovalo v Žilině či v Nitře. V Košicích, Banské Bystrici, Prešově či Popradu se do ulic vydalo jen několik stovek demonstrantů.

Nový premiér Peter Pellegrini výzvy k odchodu policejního šéfa odmítá s tím, že rozhodování vlády musí být založeno na faktech, nikoli na emocích.

Gašpar dnes naznačil, že sám zatím odstoupit nehodlá. „Považuji to za politický požadavek,“ řekl Rádiu Aktual. Netvrdí prý však, že by „takové myšlenky v hlavě nevyhodnocoval“.

Trestní stíhání slovenského prezidenta

Policejní prezident rovněž zaútočil na slovenskou hlavu státu. Kiska podle něj stojí za tlakem na jeho odvolání, protože ho vyšetřuje NAKA. Elitní útvar má údajně pět spisů, které se Kisky týkají. Ve dvou případech už policie zahájila trestní stíhání.

„Mluvím o pozemku a o daňovém chování společnosti, v níž je pan prezident. A já vnímám, že tím, kdo nastoluje otázku mého odchodu, je pan prezident. A kladu si otázku, zda není v konfliktu zájmů,“ prohlásil Gašpar. Kiska jako ústavní činitel by přitom podle Gašpara měl zasahovat do personálních záležitostí policie jen ve výjimečných případech.

Kiska se pro Gašparovo odvolání vyslovil ve čtvrtek na tiskové konferenci po setkání s českým protějškem Milošem Zemanem ve Vysokých Tatrách. „Už při jmenování vlády a při rozhovoru s ministrem vnitra jsem řekl, že výměna klíčových lidí v policii, mezi které patří i policejní prezident, je klíčovou věcí k tomu, abychom mohli začít budovat důvěru lidí v policii. Nemáme šanci tuto důvěru vrátit, pokud nedokážeme v nejbližších dnech zrealizovat tak nesmírně důležitou věc, jakou je odstoupení policejního prezidenta,“ prohlásil Kiska, který v minulosti podnikal.

VIDEO: Kiska očekává výměnu policejního porezidenta Gašpara Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Gašpar dnes ujistil veřejnost, že nemá vliv na vyšetřování. Varoval, že se může stát, že policejní prezident bude odvoláván každé dva týdny, jakmile se znelíbí části politického spektra nebo prezidentovi země. „Chci nést zodpovědnost za to, na co mám vliv. Jednou z vážných výhrad proti mé práci jsou nevyřešené kauzy. Upozorňuji, že hovoříme o trestním stíhání. A to může policejní prezident ovlivňovat nejméně,“ zdůraznil Gašpar.