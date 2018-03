Mayová představila svou vizi, jak by se měli Britové rozejít s Unií

12:00 , aktualizováno 15:42

Británie bude po brexitu usilovat o co „nejhlubší a nejširší“ partnerství s Evropskou unií, které by co nejlépe vyhovovalo zájmům a potřebám obou stran. Uvedla to na páteční tiskové konferenci britská premiérka Theresa Mayová v projevu věnovaném budoucím vztahům Londýna a Evropské unie.