Respektujte nás, rozlítila se Mayová na EU po „ponížení“ v Salcburku

Mayová se v pátek postavila před kamery ve viditelně bojovné náladě, píše The Guardian. Podotkla, že odmítnutí jejího plánu v takto pozdní fázi vyjednávání ze strany unijních lídrů „je neakceptovatelné“.

„Po celou dobu jsem se chovala k EU s respektem. Velká Británie očekává to samé, záleží na tom dobré vztahy po konci vyjednávání,“ vzkázala do Bruselu.

Žádná ze stran by podle ní neměla při jednáních o odchodu Británie z Evropské unie požadovat něco, co ta druhá nemůže přijmout.

„Nemůžeme přijmout nic, co by ohrozilo jednotu naší unie, stejně jako oni nemohou přijmout nic, co by ohrozilo jednotu jejich,“ řekla Mayová v projevu. Podle premiérky ovšem není přijatelné, aby EU odmítala návrhy Británie, aniž by předkládala alternativy.

Podle britské premiérky nastal v jednáních o odchodu Británie z Evropské unie pokrok, přesto ale zůstávají problémy, které je nutné vyřešit. Jednání jsou složitá, ale že taková budou, to nikdy nezastírala, řekla. Zároveň zopakovala, že „žádná dohoda je lepší než špatná dohoda“.



„Nikdo nechce dohodu víc než já“

Občany Evropské unie žijící v Británie Mayová ujistila, že jsou v její zemi vítáni. „Jste naši přátelé, naši sousedé, naši kolegové. Chceme, abyste zůstali,“ řekla.

Druhé ujištění ve svém projevu adresovala Mayová obyvatelům Severního Irska. „Uděláme vše pro to, abychom zabránili tvrdé hranici,“ uvedla s odkazem na možný přísný režim na hranici mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou, která i po brexitu zůstává součástí EU.

„Nikdo nechce dobrou dohodu více než já, ale Evropské unii by mělo být jasné: Nezvrátím výsledek referenda, ani nerozdělím svou zemi,“ uvedla Mayová na závěr proslovu. Reagovala přitom zjevně na návrhy některých politiků, aby se v Británii konalo druhé referendum o brexitu a na návrh, aby Severní Irsko zůstalo na rozdíl od zbytku Spojeného království součástí celní unie.

Evropští politici v Salcburku odmítli plán Mayové na uspořádání budoucích vztahů mezi Británií a EU. Šéf evropských summitů Donald Tusk výslovně řekl, že takzvaný plán z Chequers „nemůže fungovat.“ Britští komentátoři se shodují, že evropští politici premiérku svým přístupem ponížili.



Největší překážkou dohody je otázka režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Obě strany se chtějí v Irsku vyhnout vzniku „standardní“ vnější hranice EU, není ale jasné, jak to přesně udělat v situaci, kdy Británie hodlá vystoupit z unijního jednotného trhu a trvá na vlastní celní a obchodní politice.

S řešením, které by mělo být použito pro případ, že Londýn nenabídne jiný návrh, už přišla EU. Její plán „pojistky“, která by nakonec prakticky udržela Severní Irsko na evropském jednotném trhu, se ale britské straně líbí jen pramálo.