Mayová to schytává ze všech stran, úřad pro brexit opustily stovky lidí

Podle listu The Independent vládní Odbor pro odchod z EU (Dexeu) během dvou let opustilo celkem 357 úředníků. To je více než polovina celkového personálu. Průměrný věk těch, kteří zůstali, je 32 let. To podle britského listu znamená, že vyjednávání složitých dohod s Bruselem spadá do kompetence poměrně nezkušených úředníků.

Úřad se brání, že řada jeho zaměstnanců měla časově omezený úvazek. Nadměrnou fluktuaci ale potvrzují i údaje parlamentního orgánu pro kontrolu vládních institucí.

„Jako by nestačilo, že nekompetentní vláda Theresy Mayové a její dysfunkční a rozdělený kabinet nás žene pryč z EU, teď se navíc ukazuje, že výměny lidí na odboru pro brexit jsou častější než u trenérů Premier League,“ rýpl si poslanec Tom Brake z opoziční Liberální strany.

V červenci bouchl dveřmi i ministr pro brexit David Davis v reakci na tzv. plán z Chequers, v němž Theresa Mayová nastínila svoji vizi dohody s Evropskou unií. Představitel euroskeptického křídla Konzervativní strany nyní potvrdil, že bude v parlamentu hlasovat proti premiérčině návrhu. Zvýšila se tak možnost, že Mayová v parlamentu ztroskotá na odporu zanícených stoupenců brexitu. Krach plánu pojmenovaného podle venkovského sídla britských premiérů by nejspíš znamenal i její pád.

„Z mého pohledu je návrh z Chequers horší než setrvání v EU. Všechny naše výrobky a zemědělské produkty by podléhaly pravidlům Evropské unie, to je skutečně velký ústupek,“ řekl Davis. Bývalý ministr zahraničí Boris Johnson zase v komentáři pro The Daily Telegraph napsal, že prosazení plánu z Chequers by Británii přineslo „houby s octem“.

Podle deníku The Times se dvacet konzervativních poslanců veřejně přihlásilo ke kampani za tvrdší brexit. Skupina rebelů odmítá záměr zachovat společná pravidla pro britské produkty a volný pohyb občanů EU nebo ponechání Severního Irska v celní unii, jak stanovuje dohodnutá „záložní“ varianta. „To by v konečném důsledku nutilo Mayovou začít od začátku a restartovat vyjednávání, což by zase zvyšovalo pravděpodobnost brexitu bez dohody,“ napsal The Times.

Unijní vyjednavač je ostře proti

Mayová v neděli znovu dala najevo, že svůj plán považuje za dobrý. „Neučiníme kompromisy v plánu z Chequers, které nejsou v národním zájmu,“ napsala v komentáři pro The Sunday Telegraph. Zároveň upozornila, že se nepodvolí hlasům, které požadují druhé referendum, v němž by se hlasovalo o dohodě dojednané s Bruselem. Podle ní by to totiž byla „hrubá zrada naší demokracie“.

Proti plánu z Chequers vyjádřil „silný odpor“ i hlavní vyjednavač Evropské unie Michel Barnier. Navrhované přijetí společných pravidel pro výměnu zboží, ale nikoli služeb, podle něj není v unijním zájmu a premiérčin plán by podle něj znamenal „konec jednotného trhu a evropského projektu“.

Rozdělení pravidel pro výměnu zboží a služeb by podle hlavního unijního vyjednavače pro brexit nefungovalo, protože mnohé produkty přicházejí v jednom balíčku se službami. Barnier zároveň britský přístup odmítá z principu. „Jestliže necháme Brity, aby si z našich pravidel vybírali rozinky, mělo by to vážné následky. Pak by další třetí země mohly trvat na tom, abychom jim nabídli stejné výhody,“ řekl pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Do plánovaného vystoupení Británie z EU v tuto chvíli zbývá méně než sedm měsíců. Poslední jednání v Bruselu minulý pátek posun v klíčových otázkách irské hranice a budoucího vztahu Británie s EU nepřineslo, premiérka Mayová však stále věří, že se jí podaří vyjednat dobrou dohodu. Podle Barniera je potřeba dosáhnout shody na podmínkách brexitu do poloviny listopadu.