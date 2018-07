Padl americký kardinál obviněný ze zneužívání. Kajte se, nařídil mu papež

Papež obdržel McCarrickův rezignační dopis v pátek večer. Rezignaci přijal a nařídil osmaosmdesátiletému McCarrickovi, aby se do uskutečnění církevního procesu věnoval modlitbám a pokání v domě, který mu bude určen.



Skandál odstartovalo obvinění, že McCarrick před více než 40 lety sexuálně zneužil jedenáctiletého chlapce. Následně se objevila další obvinění ze sexuálního zneužívání. Duchovní se už v červnu stáhl do ústraní a prohlásil, že je nevinný.

Deník The New York Times nedávno přinesl svědectví Roberta Cioleka, který v 80. letech studoval na kněze. McCarrick, který tehdy zastával post biskupa v New Jersey, ho podle jeho slov brával sebou na cesty a zařídil to tak, aby spali na jednom pokoji se společnou postelí.



Když večer odříkali společné modlitby, respektovaný duchovní Cioleka požádal, aby mu namasíroval ramena. A pak mladého seminaristu začal proti jeho vůli osahávat. Ciolek tvrdí, že obdivovanému učiteli nedokázal říci ne. „Důvěřoval jsem mu, zpovídal jsem se mu, obdivoval jsem ho. Nedokázal jsem si představit, že by mu šlo o něco jiného než o moje dobro,“ řekl Ciolek americkému listu.

Chile a Austrálie

Sám McCarrick přitom hlasitě prosazoval „nulovou toleranci“ k sexuálnímu násilí. „Svatý otec je přesvědčen, že v kněžské službě není místo pro nikoho, kdo zneužívá děti; musíme uvažovat z tohoto hlediska,“ prohlásil v roce 2002, kdy dal najevo, že kněz by měl být z církve vyloučen, i kdyby se provinil jen jednou.

Sexuální kauzy pronásledují katolickou církev už dvě desítky let. Vatikán v poslední době řeší především skandály v Chile. V polovině května rezignovala celá hierarchie tamní katolické církve. Policie nyní kvůli zneužívání nezletilých i dospělých vyšetřuje celkem 158 lidí působících v církvi.

Skandály kolem pedofilních kněží řeší také v Austrálii. Premiér Malcolm Turnbull minulý týden vyzval papeže, aby odvolal arcibiskupa Philipa Wilsona odsouzeného za to, že kryl sexuální zneužívání dětí jiným klerikem. Sedmašedesátiletý duchovní z Adelaide, kterého soud na začátku července poslal na rok za mříže, odstoupit odmítl a proti rozsudku se odvolá.

Na počátku června vznikla v Ženevě iniciativa End Clergy Abuse (Ukončete zneužívání kněžími). Zakladatelé slíbili pomoc obětem a vyzvali papeže Františka, aby pohnal k odpovědnosti duchovní, kteří se zneužívání dopouštěli.