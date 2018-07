Thajští fotbalisté na záchranu čekali 18 dní, jejich osud sledoval celý svět

Osmnáct dní trvalo, než se i poslední Thajec dostal z jeskyně Tham Luang. Dvanáctičlenný tým malých fotbalistů z klubu Moo Pa neboli Divočáci se tam se svým trenérem Ekkapolem Chantawongem uchýlili před silným deštěm. A to i přes výstražnou ceduli u vchodu.

Když se chlapci, kteří měli mít následně zápas, nehlásili, jejich hlavní trenér se je vydal hledat. A u jeskyně objevil pohozená kola. Celý svět se nejdříve obával nejhoršího. Poté se však stal zázrak - všichni chlapci i s trenérem jsou naživu!



Dostat je z hluboké jeskyně se však ukázalo jako téměř neřešitelný úkol. Rozjela se proto záchranná akce, která má minimálně v thajských dějinách málo podobných příkladů. Záchranáři, kteří sestavili osmnáctičlenný tým, bojovali s časem a hlavně s počasím. Pomoc nabídli hasiči a odborníci z celého světa včetně Česka a svou troškou do mlýna přispěl i americký miliardář Elon Musk.

Nakonec se to začalo dařit v neděli, kdy se na povrch dostali první čtyři fotbalisté. Poté, co potápěči doplnili zásoby kyslíku, mohla operace v pondělí pokračovat. Denní skóre se ustálilo na čtyřech a v úterý už tak na záchranu čekali poslední čtyři chlapci a trenér Ek.

„Nejsme si jistí, jestli je to zázrak, věda nebo co. Všech třináct Divočáků už je venku z jeskyně,“ napsalo thajské námořnictvo Navy Seal na svém Facebooku. To také potvrdilo, že operace přece jen pořád není u konce.

Uvnitř jeskyně jsou totiž stále ještě čtyři muži - lékař a tři potápěči, kteří se o chlapce starali. Říká se jim žabáci.