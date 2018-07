„Bude z toho trhák.“ Hollywood chce o thajských fotbalistech natočit film

Zatímco celý svět sledoval jeskynní drama se zatajeným dechem, dva američtí producenti už začali osnovat velký filmový projekt o uvázlých fotbalistech a jejich trenérovi s vidinou celosvětového trháku.

„Vidím to na velký hollywoodský film s hvězdným obsazením,“ řekl agentuře AAP ředitel filmové společnosti Pure Flix Michael Scott poté, co dorazil do Chiang Rai.



Scott a jeho koproducent Adam Smith mají v plánu postavit scénář na rozhovorech s týmem zahraničních záchranářů, thajským námořnictvem Navy Seals, s oběťmi i jejich rodinami. Rádi by na jejich příběhy získali exkluzivní práva.

„Brzy se tu objeví další produkční společnosti, takže musíme jednat rychle,“ odpověděl Smith na otázku novinářů, jestli jejich činy nejsou v tak náročné chvíli necitlivé.

S předběžnými rozhovory totiž začali ještě před tím, než se potápěčům podařilo vysvobodit všechny chlapce a jejich trenéra. Scott ale ujistil, že s rozhovory na nikoho nenaléhá.

Pro společnost Pure Flix, která točí hlavně křesťanské a rodinné filmy, bude jeskynní operace podle Scotta skvělým námětem. Příběh se má soustředit na dva britské potápěče, kteří chlapce objevili. „Přesně to pasuje k naší DNA, je to velmi inspirativní příběh,“ řekl Smith v pondělí podle australského portálu news.com.au.

„Má to úžasné srdce, úžasné hrdinství a nebojácnost. Je to prostě úžasná věc a podle nás bude inspirovat miliony lidí po celém světě,“ dodal. Výhodu zároveň vidí v pestrém složení záchranného týmu. „Jsou tam Thajci, zápaďáci, Evropané, Australani - na záchraně těch chlapců se podíleli lidé z celého světa,“ řekl producent agentuře Reuters.

Skutečnosti se nepřiblíží ani povedený horor

Scott očekává, že film by se mohl začít točit koncem roku 2019. Národní koordinátor Komise pro záchranu v amerických jeskyních Anmar Mirza však řekl stanici CBS News, že ztvárnit příběh v podobě filmu podle něj nebude jednoduché.

„Nejde udělat horor, který by se skutečnosti alespoň zdaleka blížil,“ komentoval. „Jako záchranář v jeskyních pracuji třicet let a nevybavím si jedinou operaci, která by byla takhle komplikovaná.“

Napínavá sága thajských Divočáků připomíná záchrannou operaci třiatřiceti chilských horníků, kteří v roce 2010 zůstali 69 dní uvězněni v dole. Jejich příběh se filmové inscenace s názvem 33 životů dočkal v roce 2015, v hlavní roli s Antoniem Banderasem.

Mike Medavoy, producent snímku 33 životů, záměr svých hollywoodských kolegů okomentoval kladně. „Je to o triumfu jednotlivců a skupin lidí nad tragédií, skvělý příběh,“ řekl agentuře Reuters. „33 životů se točilo v Kolumbii a Chile, natáčení stálo přibližně 24 milionů dolarů. Film o thajské záchraně by mohl stát i méně, protože natáčení v Thajsku je levnější,“ dodal.

Jiní experti se však obávají, že výdaje nafoukne natáčení v kalné vodě. Producenti se navíc budou muset vyrovnat s nejistotou, jestli zájem veřejnosti neopadne, jakmile příběh zmizí z novinových titulků.

Dvanáct mladých sportovců a jejich trenér zůstali v jeskyni uvězněni 23. června, když je v podzemí uzavřela stoupající voda. Potápěči fotbalisty objevili 2. července na vyvýšené plošině čtyři kilometry od ústí jeskyně. Od té doby je zásobovali potravinami a připravovali evakuaci. Jeden z potápěčů v terénu zahynul.



I po odčerpání velkého množství vody z jeskyně musely děti část trasy zvládnout pod vodou. Někteří z hochů přitom neumějí plavat. Během tří dnů se všech třináct uvázlých fotbalistů podařilo záchranářům z jeskyně vyprostit.