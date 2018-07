Chlapec z thajské jeskyně mluví pěti jazyky, tlumočil pokyny potápěčů

Čtrnáctiletému Adulovi nebezpečí rozhodně není cizí. Už v šesti letech prchal z území Myanmaru známého pro partyzánské boje, pěstování opia a obchodování s pervitinem. Chlapci jako on se do světa zločinu snadno nechávají vtáhnout, píše deník The New York Times.

Rodiče dostali Aduloa do Thajska v naději, že tam získá řádné vzdělání a bude moci žít lepší život než v negramotné, chudé rodině. Nechali ho u faráře baptistického kostela ve městě Mae Sai, který slíbil, že se o něj postará.

Ještě dramatičtější útěk před nebezpečím však nakonec zažil Adul v úterý, kdy ho se spoluhráči z fotbalového týmu konečně zachránili z thajské jeskyně Tham Luang.

Právě Adul, mladík bez státní příslušnosti a potomek etnického kmene Wa, hrál při záchranné akci zásadní roli. Dorozumí se totiž mimo jiné thajsky, barmsky, čínsky nebo jazykem Wa. Především však umí anglicky, díky čemuž byl schopný komunikovat s britskými potápěči, kteří ukryté chlapce objevili.

Skupině sloužil jako překladatel, potápěčům zdvořile tlumočil nejdůležitější žádosti ostatních - zejména ohledně jídla. A také otázky, jak dlouho už v jeskyni přežívají. Když jeden z jeho kamarádů zvolal lámanou angličtinou „jíst, jíst, jíst“, Adul odpověděl, že už se o to postaral.

Na škole Ban Wiang Phan v Mae Sai patří Adul k nejlepším studentům. Jeho akademické výsledky i sportovní úspěchy mu zajistily zaplacení školného a obědů. Podle ředitele školy Punnawita Thepsurina ho nejistý status bez státní příslušnosti zocelil.

„Děti bez státní příslušnosti v sobě mají bojovného ducha, díky kterému chtějí být lepší než ostatní. Adul je nejlepší z nejlepších,“ říká. Pětina místních studentů nemá žádné doklady o občanství stejně jako Adul, polovina pak patří k etnickým menšinám.

Celkově žije v Thajsku nejméně 440 tisíc lidí bez státní příslušnosti. Mnoho z nich jsou oběti dlouholetých etnických sporů v Myanmaru, jak uvádí jeden z úřadů OSN pro uprchlíky. Podle bojovníků za lidská práva by však skutečné číslo v zemi s celkem 70 miliony obyvatel mohlo dosahovat až tří milionů, ačkoliv Thajská vláda odmítla podepsat úmluvu OSN zaručující práva pro uprchlíky.

Co se Adulových rodičů týče, svého jediného z pěti potomků, který měl štěstí a v Thajsku může studovat, i po traumatickém zážitku nabádali jen k tomu nejlepšímu chování. „Až vyjdeš z té jeskyně, nezapomeň poděkovat každému, kdo tě zachraňoval,“ napsali mu ve vzkazu.