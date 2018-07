Čekali jsme deset dní. Rodiče kluků uvězněných v jeskyni pláčou štěstím

„Jsem nadšený. Nevím, jak to vyjádřit slovy... Je to nepředstavitelné,“ prohlásil podle BBC otec jednoho z chlapců, když se doslechl radostné zprávy. „Čekal jsem deset dní. Ani jsem si nepředstavoval, že by tento den mohl přijít... Chci prostě jen zase vidět svého syna a obejmout ho, to mi bude úplně stačit,“ dodal dojatý muž.

Když se potápěči v pondělí vynořili z jeskynního kompelxu Tham Luang se zprávou, že chlapci jsou naživu, mezi vyděšenými rodiči propukl jásot.

„Dnes je ten nejlepší den. Čekala jsem na svého syna několik dnů a myslela na to, že má jen 50% šanci na přežití,“ cituje jednu z matek list The Guardian. Ta s několika dalšími rodiči čeká pod improvizovaným přístřeškem u vchodu do jeskyně. Pro své chlapce přinesli i podomácku uvařená jídla, která mají rádi.

Euforie vypukla také na sociálních sítích. „Každý, kdo pomohl těm třinácti lidem je pro mě hrdina. Proléváme slzy radosti,“ napsal jeden uživatel Twitteru.



Do záchranných prací se zapojilo více než tisíc lidí včetně potápěčů thajského námořnictva. Na místo dorazili i čtyři britští jeskynní potápěči a několik expertů americké armády. Šestičlenný tým expertů k jeskyni vyslala i Čína a připojili se i Australané.

Potápěči nalezli skupinu dětí ve věku 11 až 16 let a jejich trenéra v pondělí zhruba čtyři kilometry od ústí jeskynního komplexu na severu Thajska, při jehož návštěvě je před deseti dny uvnitř uvěznily povodně. Většina chlapců je v dobrém zdravotním stavu.

Ven se ale jen tak nedostanou, v jeskyni mohou zůstat až čtyři měsíce. Záchranáři si pohrávají s myšlenkou, že chlapce naučí základy potápění. Experti však varují, že cesta kalnými vodami je extrémně nebezpečná. Druhou možností je, že v jeskyni počkají až voda opadne. Po celou dobu budou dostávat zásoby a ze zaplavené jeskyně bude odčerpávána voda.

VIDEO: PŘÍMÝ PŘENOS: Pokračují záchranné akce v thajské Tham Luangské jeskyni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu