Thajské fotbalisty bychom mohli evakuovat už v neděli, míní vojáci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Dva z vojáků, kteří z jeskyně odčerpávají vodu, uvedli, že jim nadřízení řekli, že záchranná operace začne v neděli, případně o den později. Úřady začaly zpřísňovat bezpečnostní kordon kolem místa a v blízkosti jeskyně se objevily nové výstražné tabule. Záchranáři se také snaží provrtat se k chlapcům, musejí však překonat až 600 metrů zemského materiálu.

Agentura Reuters také napsala, že se u ústí jeskyně usadilo několik mnichů a začali zpívat nábožné písně. Účelem obřadu je „otevřít jeskyni“ a umožnit bezpečný návrat chlapců.

Zvažuje se několik variant záchrany, například se mluvilo o výcviku v plavání a potápění i o možnosti dopravit k místu zásoby dostatečné na to, aby skupina přežila do opadnutí vody po skončení období dešťů. Tuto variantu však úřady vyloučily.



V příštích dnech přitom mají přijít intenzivnější srážky. „Příští tři nebo čtyři dny budou nejvhodnější pro operaci a záchrannou akci s využitím jednoho z akčních plánů. Budeme-li čekat příliš dlouho, nevíme, kolik vody naprší,“ řekl k tomu šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, kde se neštěstí stalo.



Musk navrhuje evakuaci v nafukovací trubici

Americký podnikatel a majitel vesmírné společnosti SpaceX Elon Musk na Twitteru oznámil, že by chlapci mohli být evakuováni pomocí jakéhosi pouzdra nebo dlouhé nafukovací trubice z dvojité vrstvy kevlaru.



Podle Muska v takovém případě nebude třeba potápěčská dýchací maska ani regulátor. Není nutný výcvik a hrozí menší riziko, že osoba podlehne panice, řekl Musk ke svému návrhu. Podle něj použili jedno takové pouzdro v pátek cvičně v bazénu na člověku, který se nikdy nepotápěl s přístrojem. Dodal, že má od odborníků v Thajsku na své návrhy pozitivní odezvu.

Musk také navrhuje natáhnout do chodeb trubici o průměru asi metr, nebo v obtížných úsecích sadu kratších „rukávů“ a nafouknout je vzduchem. Agentura Bloomberg oznámila, že dva členové Muskova týmu mají v sobotu do Thajska dorazit a přispět k záchranné operaci. Další jejich kolega, který je právě v Thajsku na dovolené, se připojí, v neděli by pak mělo dojet dalších šest jeho lidí.

Do záchranných prací se zapojilo několik zemí včetně České republiky. Ta vyslala dva příslušníky hasičského záchranného sboru s úkolem prověřit možnosti, jak by Česko mohlo pomoci při záchraně. Mluvčí hasičů Nicole Zaoralová sdělila, že velkokapacitní čerpadla, které Česko nabídlo nelze použít, nabídne proto menší (podrobnosti v tomto článku). Thajsku také pomáhají Austrálie, Británie, Čína, Japonsko, USA a Izrael.