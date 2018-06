Thajci chtějí do vesmíru vyslat nejsmradlavější ovoce. Do letadel nesmí

aké by bylo zůstat uvězněný ve vesmírné lodi s nejhůře páchnoucím ovocem na světě? Existuje jistá šance, že to astronauti v budoucnu zjistí. Jak informovala agentura AFP, thajská vesmírná výzkumná agentura zveřejnila plány poslat do července do kosmu durian v rámci projektu s cílem vytvořit thajské jídlo vhodné pro budoucí vesmírné cesty.