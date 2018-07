Drahý Eku, nezlobíme se na vás. Rodiče thajských fotbalistů oslavují trenéra

„Kdyby s nimi nešel, co by se s mým dítětem stalo? Až se dostane ven, musíme vyléčit jeho srdce. Můj drahý Eku, nikdy bych tě neobviňovala,“ říká matka jednoho z chlapců, kteří jsou stále uvěznění v jeskyni. Záchrana fotbalistů teď rychle postupuje, část jich je venku a další jsou na řadě.

Trenér, kterému děti i rodiče přezdívají Ek, má být poslední. Pořadí určili lékaři, podle známých mladého trenéra by to však sám udělal stejně.

„Miluje ty děti víc než sám sebe. Nepije, nekouří a je typ člověka, který se o sebe stará. To samé učil i děti,“ popisují.

Asistent trenéra fotbalového týmu Moo Pa, tedy Divočáků, je sirotek. V deseti letech jeho vesnici skolila choroba, která mu zabila bratra i oba rodiče. Pod křídla si jej vzali příbuzní, Ekkapol však podle nich vyrůstal jako „smutné a osamělé dítě“, píše server News.com. Ve dvanácti jej proto poslali do buddhistického kláštera, kde se měl stát mnichem.



Po dalších rodinných peripetiích se však dostal až k trénování chudých dětí a jeho předchozí duchovní dráha mu podle všeho nyní v tmavé a nebezpečné jeskyni pomáhá udržovat děti v psychické pohodě. Učí je meditovat a aby měly dost síly, sám odmítá cokoliv jíst. I proto, že se stále obviňuje ze situace, která nastala.

To on je vzal na výlet do okolí Tham Luangu a když začalo pršet, zavedl je i přes výraznou varovnou ceduli do jeskyně, ve které nakonec všichni uvázli. Rodiče v jednu chvíli ztráceli naději, že své děti ještě někdy uvidí. Mezi dopisy, které děti rodičům z jeskynního vězení poslaly, se tak objevil ještě jeden zažloutlý list.

V tom se Ekkapol rodičům za svůj čin omlouvá. „Slibuji, že se o děti postarám co nejlépe. Chci vám poděkovat za veškerou podporu a chci se omluvit,“ napsal mladý trenér.

Rodiče chlapců mu však ani podle britského listu The Guardian nic nevyčítají. „Všem dětem, vůbec na vás nejsme naštvaní. Dobře o sebe pečujte. Nezapomeňte se přikrývat, protože je tam zima. Máme o vás starost. Brzo se dostanete ven,“ napsala další z matek a „Ekovi“ vzkázala: „Chceme, abyste věděl, že ani na vás se vůbec nezlobíme, takže se tím netrapte.“

Thajští záchranáři závodí s časem: