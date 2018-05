Podivuhodná záliba velkého státníka. TGM miloval akční filmy, zvláště westerny

Prezident Masaryk odpočíval dvěma způsoby. Z fotografií nebo filmových týdeníků je znám jako prezident – důstojný muž v letech – jak zpříma sedí na koni a projíždí lánským parkem. Ale filozof a státník světového jména odpočíval i jinak. U akčních filmů a kovbojek, tehdy samozřejmě ještě němých.

Několikrát do týdne se v lánském zámku na jeho přání promítaly filmy. „Masaryk byl velký filmový fanda, filmy byly jedním z jeho velkých koníčků,“ potvrzuje ředitelka Muzea T.G.M. v Rakovníku a autorka nové výstavy Magdalena Elznicová Mikesková. „Víme, že měl rád akční filmy, kde se herci objevovali v náročných až kaskadérských akcích,“ dodala. Rád měl westerny, ale i filmy o přírodě a národopisu.

Na tehdejší dobu neobvyklé záliby prezidenta si všiml i jeho přítel Karel Čapek. „Nejraději měl filmy, ve kterých se jezdí na koni, skáče do propasti a vůbec provozují divy tělesné síly a šikovnosti. Film uspokojoval nejvíc jeho junáckou zálibu v tělesné zdatnosti. Romány jsou víc duše, film je více krásné a zdravé tělo. Ale to ještě byly zlaté doby němého filmu,“ vzpomínal Čapek ve své knize Hovory s T. G. Masarykem.

Biograf byl v Lánech umístěn v největší místnosti zámku, takzvané Velké jídelně. Nevzniklo zde ale klasické kino. V zámku byla přenosná promítačka, na stěně bylo zavěšené bílé plátno. Pro diváky bylo připraveno několik řad židlí. Filmy sháněl důstojník Hradní stráže Josef Seidel. „Technika byla v plenách, úžasné je, že měl promítačku,“ popisuje Elznicová Mikesková.

Nešlo o soukromé projekce, zval diváky. „Nejčastěji šlo o zaměstnance nebo obyvatele z Lán,“ říká historička. V sále se tak potkával místní lékař s ředitelem školy nebo správcem lánského panství.

Masaryk podle Elznicové Mikeskové nebyl vybíravý divák. Sledoval všechno, romantické filmy, grotesky, veselohry. Zastoupena byla domácí i zahraniční produkce. Na seznamu promítaných filmů nechybí například Královna Kristýna s Gretou Garbo, Světla velkoměsta s Charliem Chaplinem, Křižník Potěmkin režiséra Sergeje Ejzenštejna a z českých filmů třeba Pudr a benzin slavné dvojice Voskovec a Werich.

Hvězdy němého filmu na návštěvě v Lánech

Masaryk měl i své oblíbené herce, a dokonce se mu splnilo přání se s jedním z nich potkat: do Lán pozval jednu ze nejslavnějších hollywoodských hvězd éry němého filmu – herce, režiséra a producenta Douglase Fairbankse a jeho ženu, oscarovou herečku Mary Pickfordovou.

„Prezident Masaryk pozval oba slavné herce do Lán. Seděl s nimi na zahradě, popíjel s nimi černou kávu a hovořil s nimi o jejich filmových rolích. Fairbanks jevil upřímný údiv, že renomovaný státník a znalec klasické filozofie je obeznámen s převážnou většinou jejich napínavých filmů,“ zachytil setkání ve svých vzpomínkách publicista Vítězslav Houška.

Zakladatel slavné filmové společnosti United Artists byl do Lán pozván během své evropské cesty. „Byla to unikátní a mimořádně sledovaná záležitost, popisuje Elznicová Mikesková. Podle ní to byla událost srovnatelná s tím, jako by do Lán přijel Brad Pitt s Angelinou Jolie.

Teď se o neznámé Masarykově zálibě dozvědí díky nové expozici i návštěvníci lánského zámku. „Expozice v Palmovém skleníku je společným projektem Muzea T.G.M. a Správy Pražského hradu. Skleník v zámeckém parku je pro veřejnost otevřený čtyři dny v týdnu,“ říká mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek. V Lánském muzeu bude podle Elznicové Mikeskové k vidění i dokumentární film o Lánech a Masarykovi, jejž natáčeli v době první republiky američtí filmaři.