Jakmile stát ztratil v OKD majoritu, Bakala si dělal, co chtěl, vzpomínal Urban

16:20 , aktualizováno 16:20

Pokud by bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban věděl, že těžební společnost OKD skončí ve vlastnictví finanční skupiny Zdeňka Bakaly, nikdy by ve vládě pro privatizaci menšinového státního podílu v OKD nehlasoval. Urban to dnes řekl po slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci OKD