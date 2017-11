Texaský střelec vraždil v kostele, kam chodila i tchyně, které vyhrožoval

Podle médií byl pachatelem šestadvacetiletý propuštěný příslušník vojenského letectva Devin Kelley, který byl v minulosti trestán kvůli domácímu násilí. Policie zatím oficiálně neoznámila motiv, který střelce přiměl za bílého dne vtrhnout do baptistického kostela a automatickou puškou zastřelit 26 lidí ve věku od 18 měsíců do 77 let a další dvě desítky zranit, dosavadní prohlášení úřadů ale hovoří o rodinných záležitostech. Podle texaských představitelů si totiž útočník zřejmě vybral místo útoku záměrně.

„V té rodině a blízkém příbuzenstvu došlo ke konfliktu,“ řekl Martin s tím, že tchyně kostel, ve kterém se střílelo, čas od času navštěvovala. V době střelby podle informací CNN nikdo z příbuzných ale uvnitř ani v blízkém okolí nebyl.

Šerif Joe Tackitt uvedl, že střelcovi nepokrevní příbuzní do kostela chodili „čas od času“. Rovněž texaský guvernér Greg Abbott naznačil, že existují vazby mezi pachatelem a kostelem. „Nemyslím, že by to byl jen náhodný projev násilí,“ řekl v rozhovoru s televizí ABC. Podobně se vyjádřil i mluvčí texaského ministerstva veřejné bezpečnosti Freeman Martin. „Nebyl v tom rasový motiv, nebylo to kvůli víře, byla to jistá rodinná záležitost.



Šestadvacetiletý střelec Devin Patrick Kelley, který zabil 26 lidí a 20 jich zranil, se pokusil z místa činu uprchnout. Pronásledovali ho ale ozbrojení svědci, s nimiž se dostal do přestřelky. V následné automobilové honičce havaroval a podlehl střelnému zranění.

Útočník ještě předtím údajně volal svému otci, že je zraněn a že si myslí, že nepřežije. Podle Martina si smrtelné střelné zranění způsobil sám poté, co byl nejprve postřelen jedním z ozbrojených svědků. Skutečnou příčinu smrti má určit pitva.

Kelly podle úředních záznamů i výpovědí někdejších sousedů nevedl příkladný život. V roce 2012, když sloužil na Hollomanově letecké základně v Novém Mexiku, ho podle listu The New York Times vojenský soud degradoval a uložil mu roční vězení za násilí na manželce a dítěti. Po odpykání trestu byl z ozbrojených složek propuštěn.

S tehdejší manželkou, které podle soudu ubližoval, se Kelly rozvedl a v roce 2014 se v Texasu oženil s jinou ženou. Dva měsíce před svatbou u něj doma ale zasahovala policie, která dostala hlášení, že snoubence ubližuje. Případ ale nebyl nijak řešen, neboť podle úředních záznamů během zásahu žádná z přítomných osob z Kellyho okolí obvinění nevznesla, uvedla AP.

Nelichotivě o Kellym hovořila i jeho někdejší sousedka z karavanové osady, kde před třemi lety nějakou dobu žil. Vzpomíná si, že si pořídil štěně pitbula, které nechával nehledě na sluneční žár celý den přivázané před karavanem. Na místě také zasahovala policie, která přijela řešit oznámení o bití zvířete. Kelly asi hodinu odmítal z karavanu vyjít a policie s ním vyjednávala. Poté byl obviněn z týrání zvířat, ale případ se nakonec k soudu nedostal, tvrdí bývalá sousedka.