Test pražských směnáren: Za pár hodin jsme přišli o dvanáct set korun

Klasický scénář: turista přiletí na Letiště Václava Havla a eura si v tamní směnárně vymění na koruny, nebo tak učiní až v některé ze směnáren v centru. Před odletem si zase zbytek korun smění na letišti zpět.

Rozhodli jsme se proto otestovat, o kolik peněz, které by si díky jen trochu jinému postupu mohl ponechat, tímto způsobem cizinec přijde. Začali jsme tím, že jsme si 5 140 korun směnili za 200 eur ve směnárně Exchange v Kaprově ulici, která mívá dlouhodobě jedny z nejlepších kurzů.

Letiště, jediná směnárna, špatný kurz a ještě s poplatkem

Peníze jsme svěřili dvojici paraguayských figurantů Alejandrovi a Alexandře, kteří s námi už otestovali taxikáře.

Test začínáme v osm ráno na letišti, kde se nachází jen síť směnáren Interchange a kde tak turisté nemají příliš na výběr. Což je docela problém, protože zdejší podmínky nejsou nejlepší. Za euro tu člověk dostane jen 21,67 koruny.

To už samo o sobě není výhodné, ale celá směna zde má ještě jeden háček. „Zeptal jsem se, kolik za našich čtyřicet eur dostaneme, a slečna mi řekla, že 823 korun. Když jsme se ptal, proč tak málo, vysvětlila mi, že si účtují poplatek pět procent,“ říká Alejandro. Skutečný kurz je tak 20,58 korun za euro.

Pravda ale je, že všechny tyto informace jsou vytištěné na viditelném kurzovním lístku, zmíněnou část o poplatku by však mohl nepozorný turista lehce přehlédnout.

Na letišti přesto existuje i možnost výhodnější směny. A to sice nákupem v jedné ze zdejších restaurací. V nich se dá totiž platit eury a často jsou ochotné vracet v českých korunách, přičemž mají paradoxně o poznání lepší kurzy než zdejší směnárny.

Jak už zjistil reportér Janek Rubeš, který se tématu směnáren dlouhodobě věnuje, funguje to takhle například v restauraci McDonald’s, která je ale v současnosti uzavřená kvůli rekonstrukci. Rozhodli jsme se proto otestovat její konkurenci - restauraci Burger King.

Když autor tohoto textu ještě před příchodem figurantů zjišťoval, jaký je v restauraci kurz a jestli s vrácením českých peněz na eura nebude problém, obsluha byla více než ochotná a vysvětlila, že kurz je 24 korun a že v transakci nevidí nejmenší obtíž.

Když ale totéž o pár desítek minut později zkusili naši paraguayští figuranti, bylo vše jinak. Než stačili požádat o vrácení v korunách, servírka jim za transakci vrátila v eurech a když se Alejandro dožadoval korun namísto eur, odmítla ho s tím, že to není možné.

To by se snad dalo připsat nedorozumění a spěchu, horší ale bylo, že obsluha Alejandrovi vrátila méně než měla. Objednaný hamburger stál 4,54 euro a figuranti za něj zaplatili dvacetieurovou bankovkou. Zpět se jim však dostalo pouze 15 eur - obsluha je tak ochudila o 46 centů, tedy asi 11 korun.

Nejhorší kurz je naproti orloji

Po nepříliš příjemné zkušenosti z letišti jsme se vydali na Staroměstské náměstí přímo před směnárnu Chequepoint naproti orloji, která má snad nejhorší pověst v celé Praze.

Nutno říct, že zaslouženě, protože za euro tu dávají jen 15 korun. To jim umožňuje vylepit si do výlohy velkou reklamu, která hlásá, že si směnárna neúčtuje za transakci žádný poplatek. To je skutečně pravda, ale za našich 40 eur jsme tu dostali pouhých 600 korun. O čtyřicet procent méně než v nejvýhodnější směnárně v testu.

„To je docela drsné,“ hodnotí Alexandra poté, co opouští Chequepoint. Na druhou stranu podle ní směnárna skutečně tento kurz na kurzovním lístku uvádí, takže ten, kdo si jej přečte, nemůže být překvapen.

„Z vlastní zkušenosti ale vím, že první dny v cizím městě a státě mohou být trochu matoucí. Člověk nemá úplně představu, kolik má co stát, kolik korun za euro má dostat a třeba ani moc nepočítá s tím, že by na něm někdo chtěl až tahle vydělávat,“ myslí si.

Alejandro zkouší po směně argumentovat tím, že si už měnil peníze na letišti a dostal za stejné množství eur o dost více peněz a snaží se domoci zrušení transakce. To ale obsluha odmítá, Alejandro už totiž podepsal doklad o směně, a transakce je tak dokončena.

„Člověk za přepážkou mi řekl, že ty kurzy nevymýšlí a že si mám napřed zkontrolovat kurzovní lístek, kde to je napsané,“ říká Alejandro.

Na to už ostatně doplatil nejeden turista, alespoň podle recenzí webového prohlížeče Google. Tato konkrétní směnárna Chequepoint tam totiž nemá jediné pozitivní hodnocení a vysloužila si vůbec nejhorší možnou známku.

„Stydím se přiznat, že jsem si tam vyměnil peníze bez toho, abych nejdříve zkontroloval kurzovní lístek. Poté, co mi vydali peníze, okamžitě jsem pochopil, že mě podvedli. Paní za přepážkou se začala smát, když viděla, že jsem na to přišel pozdě,“ svěřil se v recenzi například Luciano Caruso.

Na turistech v centru neparazitují všechny směnárny

Přitom se nedá tvrdit, že je to v centru Prahy běžná praxe. Vydáváme se dál s cílem vyměnit peníze v nejbližší další směnárně, na kterou narazíme. Tu nachází v Celetné ulici. Směnárna Safir Crystal je od té na Staroměstském náměstí vzdálena asi tři sta metrů.

Stejně jako ona je i tato bez poplatku. Rozdílný je ale kurz na nákup jednoho eura. Směnárna v Celetné ho má stanovený na 24,5 koruny, tedy o téměř deset korun víc. Za 40 eur nám tak zdejší obsluha vyplácí 980 korun. Asi minuta chůze nám tedy ušetřila téměř čtyři sta korun.

Ještě o trochu lépe jsme pochodili v jedné z nejoblíbenějších směnáren Exchange v Kaprově ulici. Tady za 40 eur dostáváme dokonce 1 012 korun.

Pobočka má ve svém vývěsním štítu napsáno „Směnárna pro Čechy.“ Když Alexandře překládám, co nápis znamená, začne se smát. Je to podle ní chytrá reklama. „Cizinec si to nepřečte, a tak se ani neurazí a Češi alespoň nemusí mít strach, že se jim stane to samé, co nám pod orlojem,“ říká.

Obchody a restaurace jsou často lepší než směnárny

I přes ne zrovna ideální zkušenost s restaurací Burger King na letišti se rozhodneme v centru znovu otestovat, jak moc se vyplatí platit eurem a dostat zpět českou hotovost.

V Kaprově ulici jsou naproti sobě restaurace KFC a samoobsluha Žabka. V obou zařízeních bez problémů eura od našich figurantů přijali a vrátili koruny. A v obou případech platilo, že za jedno euro dostane zákazník 25 korun. S výjimkou jediné směnárny v našem testu nám tak obyčejná sámoška a fastfood nabídly nejlepší kurz, na který jsme za celý den narazili. Jen je ale nezbytné si v nich také něco koupit.

Podobně to funguje i v dalších restauracích a obchodech. Je ale třeba se vždy nejprve doptat, jaký kurz v dané provozovně platí.

Stejně jako směnárny totiž žádný obchod, restaurace, ale ani třeba taxikář nemusí brát ohledy na kurzy České národní banky a může si kurz stanovit podle svého uvážení. Klidně by tak někdo s dostatkem drzosti mohl směňovat euro jedna ku jedné ke koruně. Zákazníka by nicméně musel o kurzu předem informovat.

Dva triky - nízký kurz a vysoké poplatky

Extrémně nízký kurz, na který jsme narazili na Staroměstském náměstí, ale není jediný trik, na který se snaží směnárny turisty nachytat. Přesvědčili jsme se o tom v poslední námi testované směnárně Ex.change na Václavském náměstí (kromě podobného názvu nemá se směnárnou v Kaprově ulici nic společného).

Kurzovní lístek zde vypadá více než solidně. Za jedno euro nabízí směnárna 25,27 koruny. Turistu, který přehlédne dodatek o poplatku, by taková nabídka mohla jistě přilákat. Jenže to by byla chyba, poplatek je v této směnárně totiž celých 28 procent.

Směníme zde našich posledních deset eur a dostáváme za ně pouhých 182 korun. Za 40 eur bychom tak dostali 728 korun. Což je hned po Chequepointu pod orlojem druhý nejhorší výsledek.

„Tak já vám ten poplatek odpustím“

Celý test jsme začínali s 200 eury, které se nám výměnami v různých směnárnách a obchodech povedlo převést na 4 160 korun.

Směnárna / obchod Kurz nákupu jednoho eura Poplatek za směnu Kolik za 40 eur? Interchange, Letiště Václava Havla 21,67 koruny 5 procent 823 korun Chequepoint, Železná 483/2, Staroměstké náměstí 15 korun 0 procent 600 korun Safir Crystal, Celetná 19/594 24,5 koruny 0 procent 980 korun Exchange, Kaprova 14/13 25,3 koruny 0 procent 1 012 korun Ex.Change, Václavské náměstí 824/29 25,27 koruny 28 procent 728 korun restaurace KFC, Kaprova 14 25 korun nutnost zakoupit zboží 1 000 korun prodejna Žabka, Kaprova 9

25 korun nutnost zakoupit zboží 1 000 korun

Poslední naší zastávkou se stala první směnárna v testu, Interchange na letišti, kde jsme chtěli zbylé koruny vyměnit zpět na eura, stejně jako by to mohl chtít udělal turista odjíždějící ze země.

Za 4 160 korun dostáváme 146,6 eura - jedno euro nás tedy stojí 28,37 koruny. Zdá se, že částečně proto, že máme štěstí. Z časových důvodů už nás totiž na letiště nedoprovázejí figuranti, a poslední směnu tak dělá autor tohoto textu, tedy Čech.

Dávám najevo, že sice spěchám, ale že se mi vůbec nelíbí kurz ani poplatek, který si směnárna účtuje, a ptám se, jestli je tu jiná směnárna. „Ne, to máte bohužel smůlu, jsme tady na letišti jediní. Ale tak víte co, já vám odpustím ten pětiprocentní poplatek,“ říká slečna za přepážkou a skutečně to udělá. Ušetřili jsme díky ní 7,3 eura, tedy asi 180 korun.

Těžko odhadnout, jestli kvůli mé netrpělivosti, nebo jen proto, že nejsem cizinec. Ptám se jestli to pro ní neznamená nějaký problém a jestli ten poplatek může běžně odpouštět. „No, to nemůžu,“ odpovídá, ale dalšího komentáře se nedočkám. Dostanu od ní nicméně VIP kartičku, která mi umožňuje bez poplatku měnit peníze na všech pobočkách směnáren Interchange. Podobné VIP programy nabízejí i další směnárny.

Za pár hodin jsme přišli o dvanáct set, ač jsme si nic nekoupili

Celkově nám tedy na konci testu zůstává 146,6 eura. Pokud bychom započítali i zboží zakoupené ve dvou restauracích a samoobsluze, zbylo nám 154,22 euro.

Tak jako tak jsme od rána přišli asi o padesát eur, přibližně 1 250 korun, ač jsme si takřka nic nekoupili. Stačilo přitom jen trochu přípravy a tratit jsme téměř vůbec nemuseli.

Pokud bychom totiž původních dvě stě eur vyměnili na koruny a poté zpět z korun na eura v nejvýhodnější směnárně v našem testu, přišli bychom jen o necelé čtyři eura, tedy asi o sto korun.

A naopak, kdybychom to stejné udělali v nejhorší směnárně v testu, přišli bychom téměř o 88 eur, tedy o 2 800 korun. Což je více než polovina původní částky.

Přesto se naši figuranti shodli, že žádná ze směnáren vyloženě nikoho neokrádá, jelikož jsou podmínky směny uvedeny na kurzovními lístku, ač je někdy potřeba číst i informace psané drobnějšími písmem. To ale podle nich neznamená, že některé směnárny nekazí Praze a České republice v zahraničí dobré jméno.

„Chvilku trvá, než se člověk rozkouká. A podobné praktiky ho nutí být neustále ve střehu a kontrolovat první poslední, což pobyt v Praze zrovna dvakrát nezpříjemňuje,“ uzavírá Alexandra.