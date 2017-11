Prezident je poštovní holub, myslí si žena, která chce usilovat o Hrad

„Jak jsem tygr, tak jsem pořád číhala, jestli tu není někdo, kdo dostane rozum a postaví do prezidentské volby ženskou, aby se rozzářily ty řady,“ objasnila Holovská, proč se na poslední chvíli rozhodla kandidovat.



Následně tedy sepsala dopis a i s fotkou tygřice v českých barvách ho poslala všem 44 nově zvoleným poslankyním. Několik desítek obálek pak podala ve Sněmovně 1. listopadu a nyní čeká na odpovědi. Věří ale, že se podpory dočká. V prezidentských volbách totiž podle ní chybí žena.

„Muž loví, žena udržuje oheň a pečuje o rodinné příslušníky. Stejně tak vláda je na lovu, Hrad udržuje oheň a pečuje o lidi,“ vysvětluje Holovská v listu poslankyním, proč by na Hradě měla usednout žena.



Přiznala, že by byla ráda i za podporu poslanců mužského pohlaví. „Pokud by jim nebylo běda, že jim žena vládne“, podotkla s úsměvem.



Holovská chce mít jako prezidentka 14 náměstků

Podle Holovské je prezident „poštovní holub“, který má stále chodit mezi lidmi a mluvit s nimi. „Když se dozví, co jim chybí, tak má letět na vládu a říct jim to,“ shrnula své úvahy excentrická podnikatelka.



Jako prezidentka by také chtěla mít čtrnáct náměstků, z nichž každý by seděl v krajském městě a neustále by k němu mohli chodit lidé, a to i děti a starší občané a sdělovali by mu svá přání nebo obavy. Každý týden by se pak se svými 14 náměstky sešla a probrala by s nimi, co veřejnost trápí. Přenos z těchto porad by podle ní mohla živě vysílat veřejnoprávní média.

Na osobním kontaktu chce založit i případnou prezidentskou kampaň. Během ní by chodila se svými dvěma klisnami po vánočních trzích a povídala by si s lidmi. Dokonce už si kvůli tomu pro své koně nechala ušít i potřebné propriety.

Jako prezidentka by nechtěla jezdit do cizích zemí, protože zahraniční politiku má podle ní dělat vláda. „Byla bych ráda, kdyby všichni zahraniční představitelé jezdili k nám na návštěvu a ne, my za nimi. Vyjadřuje to sílu osobnosti naší země. Budou jezdit k nám, tady je pohostíme a uděláme jim mejdan,“ uvedla s tím, že nemá smysl utrácet za zahraniční cesty, když na „nás stejně nikdo není zvědavý“.

Menšinovou vládu vítěze voleb lídra hnutí ANO Andreje Babiše by pravděpodobně jmenovala, i kdyby neměl 101 poslanců. Předtím by se ale se všemi navrhovanými ministry osobně sešla a „proklepla“ si je.

S podporou poslanců už na prezidenta kandiduje bývalý šéf automobilky Škoda Auto Vratislav Kulhánek, producent a předseda strany Rozumní Petr Hannig nebo prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.