Mayová prý odmítá po brexitu platit za přístup na evropský finanční trh

Mayová ve čtvrtek odpoledne přijala ve svém úřadě v Downing Street společně s ministrem financí Philipem Hammondem 15 vysoce postavených činitelů finančního sektoru, včetně generálních ředitelů bank Barclays, Deutsche Bank, HSBC nebo evropské pobočky Goldman Sachs.



Finanční sektor se již dlouhou dobu zasazuje o zajištění přechodného období po březnu 2019, kdy má Británie z EU vystoupit, aby se zabránilo zmatkům spojeným s novými obchodními vztahy s EU.

Vystoupení z jednotného trhu znamená pro tyto společnosti ztrátu bezbariérového přístupu na evropský kontinent z Británie. Mnoho podniků se připravuje na takzvaný brexit tím, že usilují o bankovní licenci v jiných evropských zemích a plánují přesunout své aktivity a tím i pracovní místa do finančních center na starém kontinentu.

Setkání se uskutečnilo po zveřejnění článku agentury Bloomberg, která naznačila, že Německo má v úmyslu dát Británii jasně najevo, že přístup na evropský finanční trh nebude mít zadarmo.

Možnost, že by Londýn za přístup platil, ale úřad Mayové tvrdě odmítl. „Nebudeme platit za přístup na trh,“ řekl jeden z premiérčiných mluvčích, kterého citovaly agentury AFP a Reuters. Ministr financí Hammond přitom podle Bloombergu připustil, že o tom bude jednat.

Pokud ale bude vláda ochotna do rozpočtu EU za bezbariérový přístup na jednotný trh přece jen zaplatit, pak britské banky a finanční podniky zváží, že by jí na to přispěly. Serveru BBC to sdělilo několik zdrojů z odvětví. Finanční sektor o takové možnosti sice nahlas nemluví, podle zdrojů ale připouští, že ztratit bezproblémový přístup na největší světový trh nebo muset své aktivity znovu tříštit, by bylo horší.