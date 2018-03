Heroin pašovaly kromě Terezy H. i další mladé Češky, míní Pákistánci

Jednou z dívek, o kterou se zajímala britská policie, je třiadvacetiletá Jana, kamarádka zadržené Terezy. I ona loni letěla z irského Dublinu do Pákistánu. „Za fotomodelingem. Fotit. Na letišti jsem prošla kontrolami, žádné drogy jsem nepřevážela. To jsem řekla i policii. Vízum mi zařídil člověk v Irsku,“ říká dnes Jana, která žije několik měsíců v Británii.



Britskou policii požádali Pákistánci o pomoc zejména proto, že právě tam má žít boss celého drogového gangu, muž jménem Tárik, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač. Zároveň mají podezření, že na drogovém byznysu se podíleli i úředníci pákistánské ambasády v Irsku, kteří dívkám vydávali víza.

„Měli jsme to jako neoficiální informaci, že zadržená dívka se stala volavkou většího gangu, kterému měla pomáhat ambasáda v získávání víz pro české dívky,“ říká zdroj blízký vyšetřování z České republiky.

Tereze H. vydala vízum, jehož kopii má MF DNES k dispozici, ambasáda v Dublinu, a to 15. listopadu s platností do 14. února letošního roku. V poznámkách je uvedeno, že jde o jednorázové vízum a účel cesty je rodinná návštěva.

Právník Terezy H. Chaudhary Jawad Zafar uvedl, že mezinárodní spolupráce na případu pašování drog se dala očekávat, zejména proto, že v mobilu zadržené Češky pákistánská policie nalezla kontakty na další lidi, kteří v Evropě verbovali dívky na fotomodeling či se jinak podíleli na fungování gangu. Zejména zajišťováním zázemí pro dívky. „Zadrženo v tuto chvíli bylo pět lidí,“ řekl právník Zafar.



Kamarádka zadržené dívky Simona H., která s ní odletěla na konci loňského roku do Pákistánu a vrátila se o tři týdny dříve, už před časem zmiňovala, že očekává, že se jí policie bude na cesty do zahraničí vyptávat. Tvrdila, že vízum jim zařizoval nějaký muž v Dublinu, stejně tak letenky i samotný pobyt. Za údajné focení měla dostat v přepočtu 200 tisíc korun.

Zeptat se jí znovu, zda už byla u výslechu, však nelze. Číslo jejího mobilního telefonu je zrušené, stejně tak její matky. Nyní je pravděpodobně v cizině. Její přítel je nyní ve Švýcarsku, kde se obě dívky v minulosti živily v nevěstinci.



Česká policie se nechce k vyšetřování vyjadřovat. „Standardně probíhající vyšetřování ani jednotlivé kroky nekomentujeme, není to v tuto chvíli žádoucí,“ řekla mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková. Stejně odpověděl i mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

České ministerstvo spravedlnosti v pátek oznámilo, že Česko chce kvůli tomuto případu s Pákistánem uzavřít smlouvu o předávání vězňů.



VIDEO: Zatčená Tereza v Pákistánu prosí ve videu o pomoc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tereza hledala krásné ženy, které se nebojí cestovat samy

Kolik dívek takto létalo za velkými výdělky do zahraničí, není jasné. Každopádně Tereza H. podobnou „práci“ nabízela i dalším dívkám v inzerátu.



„Hledám dívky, ženy, které jsou krásné a nemají strach z nových věcí. Jedná se o diskrétní focení - nic erotického ani intimního - za nemalé peníze. Jde o práci v zahraničí a ohodnocení se pohybuje v desítkách tisíc korun. Co požaduji: slečny, které se nebojí cestovat samy,“ psala Tereza v inzerátu.



Lidi, které pákistánští policisté a celníci díky jejím informacím a kontaktům z mobilního telefonu a různých aplikací zadrželi, uvidí Češka po dlouhých týdnech poprvé v úterý. Potká se s nimi u soudu, který by měl opětovně rozhodovat o jejím návrhu na propuštění na kauci.

„My v tuto chvíli spolupracujeme s obviněnou a její rodinou v procesních věcech, do samotného vyšetřování nijak nevstupujeme. Určující pro nás bude soud, kde se dozvíme, jaký trest jí hrozí, a následně začne jednání o možnostech, za kterých by mohla být vydána do České republiky, kde by pro ni bylo přijatelnější si trest odpykat,“ uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová.

Právník Terezy H. předpokládá, že rozsudek by mohl padnout v prosinci. V to, že by si Tereza mohla trest za pašování drog odpykat v České republice, příliš nevěří. „Pákistán nemá s Českou republikou ani s jiným evropským státem smlouvu o vydávání odsouzených k odpykání trestu do věznic v jejich rodných zemích,“ uvedl.

Do Pákistánu se nyní snaží za dívkou dostat její otec, který za rodinu s pákistánskou stranou komunikuje. Prozatím však úřady povolily jen předat dopis, který jí rodina z Česka zaslala.



Celníci jednadvacetiletou ženu zadrželi 10. ledna na letišti v Láhauru s kufrem, v jehož dně bylo ukryto devět kilogramů heroinu. Češka tvrdí, že drogy nepašovala vědomě, že jí je musel do kufru někdo přibalit.