Internet u soudu a kantýna. Zadržená Tereza H. popsala své věznění

Soudní jednání s Terezou H. pokračovalo v úterý, další stání a výslech svědků má proběhnout v pondělí 28. května. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Irena Valentová předtím uvedla, že zadržená Češka je zdravotně v pořádku. Stěžovala si pouze na vysoké teploty a občasné bolesti břicha.

„Máme tady paní doktorku. Beru prášky proti alergii, občas na bolest zubů a sirup na žaludek,“ řekla pro deník Blesk. Dále uvedla, že má jednou týdně nárok na půlhodinovou návštěvu.

S rodinou může komunikovat rovněž přes českého konzula a ambasáda se nyní účastní každého soudního slyšení. Soud jí občas povolí přístup na internet, ve vězení pak má podle svých slov k dispozici kantýnu.

Ve druhém dopise Blesku promluvila také o začátcích ve věznici a naznačila sebevražedné úmysly z té doby. Psala, že ji ponižovali a že „to celé chtěla v lednu ukončit.“ Otázku, jestli má nějakou představu o tom, jak dlouho ještě proces potrvá, nechala bez komentáře.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu H. 10. ledna na mezinárodním letišti v Láhauru, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. V jejím kufru celníci nalezli devět kilogramů heroinu.