V Česku padaly teplotní rekordy, v Praze bylo skoro dvacet stupňů

Informaci ČTK potvrdil iDNES.cz Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Jsou to všechno předběžné údaje, koncové budeme znát až zítra. Ale to, co jsme řekli pro ČTK, se pravděpodobně potvrdí,“ uvedl.

„Teploty dnes byly nejčastěji mezi 13 a 17 stupni Celsia, místy v Praze, středních Čechách a Plzeňském kraji vystoupaly výše,“ uvedl Tomáš. Rekord v Praze-Karlově překonal dosavadní maximum 18,8 stupně Celsia z roku 2002. Nad 19 stupňů se teplota vyšplhala ještě ve středočeských Dobřichovicích a Průhonicích a v Plzni-Bolevci. Tam byla teplota také rekordní, dnešních 19,1 stupně Celsia smazalo dosavadní maximum 18,2 stupně z roku 1990.

Nad 18,5 stupně Celsia se teploty dostaly například ve stanici Neumětely na Berounsku a v pražské Libuši. Ještě minulý týden přitom teploty i přes den klesaly pod bod mrazu a ve většině nocí byla naměřena teplotní minima. V noci na první březnový den dosavadní minimum zaznamenala dokonce zhruba čtvrtina stanic.

Počátkem příštího týdne se má mírně ochladit. V Čechách se mají v pondělí teploty pohybovat mezi sedmi a 12 stupni Celsia, na Moravě a ve Slezsku mohou vystoupat až k 17 stupňům. Na úterý meteorologové předpovídají teploty mezi devíti a 13 stupni Celsia, na západě Čech kolem sedmi stupňů.