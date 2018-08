V Tennessee popravili muže, který před 33 lety znásilnil a zabil holčičku

Devětapadesátiletý Billy Ray Irick byl soudem shledán vinným ze zločinů spáchaných na dívce z města Knoxville, o kterou měl v roce 1985 pečovat.

„Chci jen říci, že je mi to vážně líto, a to, to je všechno,“ zněla podle AP jeho poslední slova.

Soud před popravou zamítl žádost o její zrušení, které chtěl Irickův advokát kvůli údajně nevhodné kombinaci látek v injekci. V Tennessee se totiž k utišení bolesti z používaných jedů nasazuje do smrtící směsi midazolam, jehož účinnost advokát Iricka spolu s obhájci dalších odsouzenců zpochybnil.

Krátce po aplikaci injekce začal popravovaný muž ztěžka dýchat, vydávat hrdelní zvuky a kašlat. Soudní asistent se pokoušel zkontrolovat jeho stav, ale podle AP se nesetkal se žádnou odezvou. Za dalších několik minut byl Irick prohlášen za mrtvého.

Tennessee patří k těm americkým státům, kde jsou sice popravy legálním nástrojem trestání zločinců, avšak používají se velmi zřídka. Předchozí se konala v roce 2009, kdy byl popraven muž, který při loupeži v obchodě zavraždil tři lidi.

Jedním z důvodů malého počtu popravených je fakt, že se věznicím nedostává medikamentů použitelných ve smrtících injekcích, neboť někteří výrobci své produkty odmítají k popravám poskytovat.