Taxikáři budou protestovat u Babiše doma. Dohoda s Uberem je prý paskvil

Stejně jako předchozí protesty organizuje i ten páteční Sdružení českých taxikářů (SČT). „Memorandum považujeme za pokus vlády premiéra v demisi pana Babiše vytvořit z části taxislužby jakéhosi kočkopsa, který se vymkne kontrole, zatímco ta zbylá bude přísně regulována a kontrolována,“ uvedlo sdružení ve svém prohlášení.

Vláda, v čele s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), podle nich vychází vstříc nadnárodní korporaci na úkor platných zákonů a občanů této země. To je zřejmě hlavní důvod, proč se k pátečnímu protestu taxikáři sejdou v pět ráno v pražských Čestlicích - jen asi kilometr od Průhonic, kde bydlí premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Protest bude podle taxikářů trvat přibližně dvě hodiny, ale jeho přesnou trasu zatím nepotvrdili. Stejně tak nevysvětlili, zda si místo protestu skutečně vybrali proto, že opodál bydlí Babiš. Naznačují to nicméně jejich komentáře na facebooku. „Ten, kdo je alespoň trochu chytrej, pochopí proč do Čestlic a proč se tam jede. Kdo je hloupej, bude se ptát - proč do Čestlic,“ uvedl na facebookovém profilu SČT Vít Papírník, majitel společnosti Big taxi.

Taxikáři by nám měli děkovat, říká Babiš

Nelze se tak divit, že premiér v demisi nemá pro další protesty mnoho pochopení. „Myslel jsem si, že nám taxikáři chtěli poděkovat. Nerozumím tomu protestu. Od roku 2014 tady Uber podniká, nikdo to nikdy neřešil. Já jsem to uchopil a dotáhli jsme to do stadia toho memoranda,“ uvedl Babiš pro ČTK.

Vláda podle něj po letech donutila Uber k tomu, aby memorandum podepsal. „Taxikáři říkají, že Uber nemá taxametr, ale proč ho nemá? Protože když si ho objednáte, tak víte dopředu, jakou přesnou sumu zaplatíte. Proto nemá taxametr, má to logiku. My jsme se s Uberem domluvili, že musí mít živnosťák, vykazovat tržby, platit daně a jeho řidiči musejí mít tu zkoušku. Proto nechápu, proč taxikáři protestují,“ řekl Babiš.

Dodal, že podle něj nebylo vůbec jednoduché memorandum vyjednat. Babiš totiž nejdříve přislíbil, že obě strany dokument podepíší nejpozději 30. března. Nakonec to ale trvalo přesně o měsíc déle.

Americká firma se v memorandu po vleklých jednáních mimo jiné zavázala k předávání informací státní správě o uskutečněných jízdách a všichni její šoféři si musí pořídit živnostenská oprávnění pro provoz smluvní přepravy. Společnost také dobrovolně zavede EET, které se zatím netýká ani taxikářů.

Zároveň má Uber v plánu změnit svou službu tak, aby byla v souladu s takzvaným režimem „smluvní dopravy“. To umožní jeho řidičům poskytovat přepravu bez toho, aby měli vozidla vybavená taxametrem či svítilnou „taxi“ a také, aby se museli řídit pražskou cenovou regulací. A právě tyto rozdíly jsou trnem v oku taxikářů a hlavním důvodem, proč budou v pátek opět protestovat.

Taxikáře memorandum zklamalo, moc jim totiž nepomůže

A dává to logiku - zdá se totiž, že ani nekončícími protesty pro sebe taxikáři vlastně ničeho nedosáhli. Celá situace se dá totiž číst i tak, že Uber jen mírně upraví svou službu a bude, minimálně z pohledu taxikářů, v takřka nezměněné podobě podnikat dál. A běžní taxikáři a dispečinky kvůli tomu budou dále přicházet o klienty.

Největší komplikace, která z memoranda pro Uber plyne, je pravděpodobně slib, že jeho řidiči budou vlastnit živnostenská oprávnění pro provoz smluvní přepravy. Tato povinnost a byrokracie s ní spojená by totiž mohla některé řidiče od práce pro Uber odradit. Těžko se ale odhaduje, jak velké části řidičů by se to mohlo týkat.

Aby se povinnosti využívat taxametry zbavil a mohl provozovat smluvní přepravu, musí Uber splnit několik podmínek. Už v polovině března tak začal svým zákazníkům skrze aplikaci předem oznamovat konečnou cenu jízdného. Zbývá mu tak ještě vyřešit, jak v souladu se zákonem vydávat klientům smlouvu, na jejíž podmínkách se dohodnou ještě před zahájením cesty.

Protestuje jen část taxikářů, výhrady má však většina

Páteční protest už podpořilo několik pražských dispečinků, část taxikářů se ale stejně jako dříve od blokády distancuje, například česká firma Liftago. Neznamená to však, že by se jim memorandum a navrhované změny nějak přehnaně líbily.

„Uber chce využít stávající díry v zákoně. Takzvanou taxislužbu na předchozí písemnou smlouvu totiž lze díky novým evropským normám skutečně realizovat i přes aplikaci. Písemná smlouva ale nebyla zastaralým opatřením, měla původně blokovat taxikáře od masivního přechodu na daňově nekontrolovatelný mód neoznačených taxi,“ říká Ondřej Krátký, zakladatel Liftaga.

Uber sice mluví o zavedení EET, je ale otázkou, kdy tyto sliby splní a v jaké míře. Navíc by se jím navrženou cestou mohli vydat i další společnosti a řidiči a ti dobrovolné připojení k systému EET nikomu neslíbili. „Nyní bych se spíše než stávek obával masivního přechodu taxikářů mimo daňovou zónu přes jakoukoliv jednoduchou aplikaci,“ dodává Krátký.