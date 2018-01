Tisíce taxikářů v ulicích. Další protest má být mnohem větší a bez konce

Dosud ulice blokovali a život řidičům Uber a Taxify znepříjemňovali zejména členové a příznivci Sdružení českých taxikářů (SČT). V něm se podle mnohých sdružuje jakési nejtvrdší taxikářské jádro. Byli to ostatně právě členové tohoto sdružení, kteří začali s protesty na pražském letišti, při nichž byl napaden jeden z řidičů Uberu.

Jenže teď nastala velká změna. SČT se v boji proti společnostem, jako je Uber či Taxify, spojila s Asociací koncesionářů v taxislužbě (AKT). Ta je úplně nejstarší a největší organizací, která taxikáře v České republice sdružuje, a až doteď se od aktivity svých „vášnivějších“ kolegů distancovala.

„V zásadě s ní absolutně nesouhlasíme, jsme pro řešení legislativní cestou,“ říkala loni místopředsedkyně AKT Karolína Venclová poté, co začaly první konflikty mezi taxikáři a řidiči Uberu na pražském letišti. AKT se tehdy dokonce údajně pokoušela protesty odvrátit. „Snažili jsme se to zastavit, ale věřte mi, že nemluvíme za všechny taxikáře,“ dodala tehdy Venclová. I bez podpory AKT přitom o pár dní později k letišti vyrazila protestní kolona několika stovek taxikářů.

Tisíce protestujících taxikářů v ulicích? Už to není nereálné

Teď však AKT otočila a spolu s SČT podepsala vyhlášení zatím největší protestní akce.

„Počínaje 8. únorem budou licencovaní dopravci taxi konat protestní akci proti společnosti Uber, Taxify a způsobu jejich činnosti, kdy pomoci tisíců nelegálních řidičů organizují na našem území protizákonnou činnost,“ uvedli v prohlášení.

Taxikáři v říjnu blokovali příjezdovou cestu k pražskému letišti:

Nátlaková skupina má čítat víc než šest tisíc taxikářů. Otázkou samozřejmě zůstává, kolik se jich protestů skutečně zúčastní, ale po zapojení AKT by jich mohlo být i několikanásobně víc než posledně. Zatím také není jisté, jakou formu protestu profesionální řidiči zvolí, ale dá se předpokládat, že budou znovu blokovat významné silnice.

A tentokrát nepůjde podle taxikářů o ojedinělou akci, jako tomu bylo posledně. „Pokud vláda nepodnikne okamžité kroky k bezprostřednímu řešení tohoto problému, protesty budou pokračovat nepřerušovaně,“ dodali zástupci AKT a SČT.

K taxikářům také ve středu dorazila výzva, která potvrzuje, že protest skutečně začne 8. února. Spolu s touto informací obdrželi také reflexní nálepku, kterou si mají co nejdříve vyzdobit své auto, aby dali najevo soudržnost. S ní pak mají dorazit v 10:00 na pražský Strahov. Organizátoři ve výzvě upozorňují, že půjde o časově náročnou akci a doporučují řidičům, aby si s sebou vzali teplé oblečení.

Protesty chtěli nejdříve zastavit, teď stojí v jejich čele

Proč ale ta náhlá otočka AKT o sto osmdesát stupňů? Většina taxikářů upínala své naděje k rozhodnutí evropského soudu v otázce postavení společnosti Uber na trhu přepravy osob. Přestože však soud v prosinci rozhodl v tom smyslu, že je Uber skutečně přepravní služba, toto rozhodnutí prakticky nic nezměnilo a zmíněné společnosti své služby v Česku poskytují v nezměněné podobě dál.

Ministerstvo a pražská primátorka se omezily na několik výzev, aby se Uber snažil podnikat legálně. A zdá se, že žádné hmatatelné výsledky nelze v nejbližší době očekávat. Taxikáři naproti tomu chtějí, aby vláda nějakým opatřením donutila americkou společnost dodržovat stávající zákony, nebo opustit český trh, dokud nebude připravena nová legislativa.

Ministerstvo i města se nadále shodují, že řidiči Uberu porušují stávající zákony, a při kontrolách padají i pokuty. Díky relativně mírným postihům a omezenému počtu kontrol však nemají úřady šanci situaci samy změnit. A na samotnou společnost Uber, která jízdy skrz aplikaci zprostředkovává, nikdo žádné páky nemá.

Vlastně ani sami taxikáři nejsou schopni odpovědět na otázku, jaké konkrétní kroky by měla vláda – či kdokoli jiný – udělat. Vědí jen, že se nehodlají se stávajícím stavem smířit.

„Dostali jsme se do fáze, kdy jsme v koncích i my, kteří k protestům nejsme zrovna nakloněni. Nás taxikářů je minimálně osm tisíc. Co máme dělat? Za chvilku skutečně nebudeme mít co do pusy. To máme jít všichni hromadně na úřad práce?“ vysvětluje změnu postoje AKT Venclová s tím, že jednání s ministerstvem nikam nevedla. „Jsme na konci cesty a jsme zoufalí, voláme o pomoc, někdo něco udělejte,“ dodala.

„Novela je daleko, čekají nás dva roky bezpráví“

Ministerstvo dopravy přitom na konci minulého roku oznámilo, že připravuje novelu zákona, která by do jisté míry zrovnoprávnila řidiče Uberu a Taxify s běžnými taxikáři. Kritikům však vadí jak její obsah, tak skutečnost, že bude trvat ještě dlouho, než vstoupí v platnost.

Novela chce situaci napravit mimo jiné tím, že by řidiči mohli pro účtování ceny jízdného namísto taxametru používat legálně i aplikaci. Takový řidič by sice neměl některé výhody řidiče taxi – nemohl by například nabírat zákazníky přímo na ulici nebo využívat jízdní pruhy a parkovací místa vyhrazená pro taxi –, ale jinak by tímto způsobem mohl legálně podnikat.

Odstranila by se tak zřejmě největší překážka bránící tomu, aby mohli řidiči Uber a Taxify vozit cestující v souladu se zákonem. Tito řidiči totiž nevyužívají taxametry už z principu fungování tamních aplikací a právě za to je úředníci a policisté nejčastěji pokutují.

Podle některých taxikářů je však novela jen pokusem o legalizaci protizákonné služby. Je také třeba pochopit, že taxikáři proti Uberu a Taxify protestují zejména proto, že přicházejí o klienty. A to zejména díky nižším cenám, které dokážou řidiči těchto společností nabízet hlavně proto, že nemusí splňovat tolik povinností (ačkoli to s nižšími cenami u Uberu není vždycky tak jednoduché, jak jsme psali zde).

Novela nadále počítá s povinnostmi pro řidiče, kteří budou využívat výhradně aplikace – museli by mít příslušné živnostenské oprávnění, evidované vozidlo i oprávnění řidiče taxislužby. Tyhle povinnosti mají i dnes, řada z nich je však porušuje, a čelí tak pokutám.

Nikdo neví, jak nový zákon ovlivní trh

Na druhou stranu dnes řidiči alternativních dopravců nemají žádnou motivaci snažit splnit aspoň některé z výše zmíněných povinností, neboť dostanou už za chybějící taxametr. Novela tak může část řidičů přimět k vyřízení patřičných oprávnění. Druhá část si však oprávnění zřejmě nepořídí, protože pro Uber či Taxify jezdí právě kvůli minimální byrokracii.

Novela je zatím ve stadiu přípravy a není tedy jasné, jaká bude její konečná podoba. Než vejde v platnost, může to trvat i více než dva roky. I proto taxikáři chystají zatím největší protest a sbírají další podporu. Nechtějí totiž další dva roky doufat, že se něco změní, a mají pocit, že už hrají o všechno.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že předchozí protest, při němž taxikáři několik hodin blokovali cestu k pražskému letišti, bude proti tomu příštímu vypadat jen jako drobná dopravní komplikace. A vzhledem k tomu, že se zatím nerýsuje žádné další řešení, mohou protesty trvat skutečně dlouho.

