Taxikáři obkrouží úřednické budovy, zatroubí a protest ukončí

Taxikářům se nelíbí – podle nich nekalá – konkurence ze strany řidičů, kteří jezdí pro společnosti Uber a Taxify. Požadují po vládě, aby tyto provozovatele v České republice donutila dodržovat zákony, nebo opustit zemi.

„Pokud jste schopni vynucovat dodržování zákonů na běžných občanech, proč nejste schopní toho samého u mezinárodní korporace?“ zaznělo po druhé hodině od organizátorů akce na pražském Strahově, kde se taxikáři ve čtvrtek znovu sešli.

Během posledních dvou demonstrací se taxikáři uchýlili k takové formě protestu, která citelně omezila dopravu v metropoli.

Obtíže způsobili zejména MHD, několik hodin kvůli nim velmi pomalu centrem města projížděly například tramvaje. Později se přesunuli i na pražskou magistrálu, kde předstírali poruchy a dokonce i nehodu.

Tentokrát taxikáři zamířili ze Strahova nejdříve k úřadu vlády. Poté přes Čechův most k ministerstvu dopravy a následně zpět po nábřeží k budově pražského magistrátu. Všechny úřady chtějí za hlasitého troubení několikrát obkroužit. „Abychom připomněli, že tady pořád jsme,“ řekl jeden z organizátorů akce.

Pražané si užijí týden klidu od taxikářských protestů

Příští týden proběhne na vládě několik jednání. Nejdříve 6. března k připravované novele zákona a poté 8. března mezi premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a zástupci společnosti Uber. Taxikáři si proto s protesty dají chvilku pauzu. „Budeme sledovat, jestli se situace nějak změní, ač tomu nevěříme. Pokud se nic nestane, vrátíme se po těchto jednáních zpět,“ řekla mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová.

Konflikt mezi taxikáři a řidiči Uberu a Taxify vygradoval koncem minulého a začátkem tohoto roku. Ministerstvo dopravy se k celému problému postavilo záměrem připravit komplexní novelu zákona, která pravidla v taxislužbě narovná. Její dokončení však může trvat déle než rok.

Taxikáři původně spoléhali na rychlejší řešení pomocí méně obsáhlé novely zákona, která by zavedla povinnosti zprostředkovatelů, jako je právě Taxify či Uber. Nově by tyto společnosti zodpovídaly za to, že jejich řidiči dodržují platné zákony. Dnes je tato odpovědnost pouze na samotných řidičích.

Dispečinky získávají mezi taxikáři navrch

Poté, co ministerstvo změnilo názor a přistoupilo k obsáhlejší novele, proběhl u taxikářů velký názorový obrat. Nově už nepožadují zavedení povinnosti zprostředkovatelů, naopak proti tomu vystupují. Dokonce odmítají jakoukoliv novelu zákona a po vládě požadují pouze to, aby vynutila dodržování současné legislativy.

Důvod je jednoduchý. Mezi protestujícími taxikáři převzali otěže majitelé dispečinků, jako je třeba Jiří Kvasnička, majitel AAA Radiotaxi. A ti zmíněné povinnosti zprostředkovatelů odmítají, jelikož by dopadly i na ně. Stejně jako Uber či Taxify jsou totiž taxi dispečinky sami zprostředkovateli, a nově by tak zodpovídaly za chování svých smluvních řidičů.

Ukončení protestů je tak v nedohlednu. Alespoň částečnou satisfakci však taxikářům poskytli premiér Andrej Babiš a pražská primátorka Adriana Krnáčová, když šéfovi společnosti Uber v pátek poslali dopis, ve kterém ho vyzývají k dodržování zákonů, či opuštění země.

Naopak mezi Pražany si taxikáři mnoho sympatií nezískali. Z průzkumu agentury STEM/MARK vyplynulo, že s jejich protesty nesouhlasí sedm z deseti obyvatel metropole.