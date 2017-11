Syřanům se podařilo dobýt zpět ztracené město, Iráčané vtrhli do Káimu

O osvobození Dajr az-Zauru už ve čtvrtek informovala exilová Syrská exilová organizace pro lidská práva (SOHR).

Armáda zahájila ofenzívu proti Islámskému státu (IS) v tomto městě v září. Dajr az-Zaur byl do té doby z velké části pod kontrolou IS a jen menší část ovládala armáda. Tu obléhali radikálové skoro tři roky. Situace se změnila ve prospěch armády, když se jí letos s pomocí ruského letectva podařilo obležení prolomit.

Dajr az Zaur, který leží na západním břehu řeky Eufrat a je střediskem stejnojmenné provincie, je největším a nejdůležitějším městem ve východní Sýrii, zejména proto, že se tam nachází ropa.

V provincii IS čelí dvěma ofenzívám - kromě té, do níž je zapojena syrská a ruská armáda, proti němu bojují také arabsko-kurdské oddíly podporované mezinárodní koalicí. Území pod kontrolou radikálů se tak zmenšuje. V polovině října přišla organizace o svou hlavní baštu v Sýrii, o město Rakka. Novým střediskem islamistů se stal Búkamál na irácké hranici.

Příslušníci IS se vzdají nebo zemřou, hlásá Irák

Irácké armádě se podařilo úspěšně proniknout do města Káim na severozápadě země, které IS stále ještě kontroluje. S odkazem na páteční sdělení irácké armády o tom informovala agentura Reuters.

Jednotky patřící k irácké armádě, protiteroristickým silám, sunnitským kmenovým skupinám a šíitské koalici PMF, kterou podporuje Írán, se účastní vojenské operace s cílem dobýt z rukou IS města Káim a Ráva, která leží na hranici se Sýrií.

„Příslušníci IS se buď vzdají, nebo si mohou vybrat smrt,“ řekl irácký premiér Hajdar Abádí, když minulý týden o nejnovější ofenzivě proti IS informoval.

V současné chvíli se podle mezinárodní koalice v okolí města Káim nachází asi 1 500 bojovníků IS.

Území pod kontrolou IS v současné chvíli leží především na hranici se Sýrií v údolí řeky Eufrat. Teroristická skupina, která v roce 2014 kontrolovala asi třetinu Iráku, letos přišla o své „hlavní města“ v Iráku i v Sýrii. V červenci irácké síly podporované Spojenými státy dobyly Mosul a v polovině října arabsko-kurdské milice s podporou mezinárodní koalice pod velením USA rukou IS vybojovaly Rakku.