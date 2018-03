V syrské Ghútě se jedná o evakuaci, USA varuje před chemickými útoky

Americký ministr obrany James Mattis v neděli varoval Sýrii, že by bylo „velmi nemoudré“, kdyby vládní síly prováděly chemické útoky. Jeho slova při příletu do Ománu zazněla v souvislosti s nepotvrzenými zprávami o útocích s použitím chloru ve východní Ghútě.

Konkrétní odvetou v případě potvrzení těchto informací Mattis nepohrozil. Připomněl nicméně americký raketový úder na syrskou leteckou základnu z loňského dubna v reakci na útok na syrské civilisty chemickými zbraněmi, za který USA jednoznačně připsaly odpovědnost syrské vládě.

Prezident Donald Trump má „plný manévrovací prostor“ přijmout jakékoliv rozhodnutí, které uzná za vhodné, řekl Mattis novinářům před přistáním v Maskatu.

Mattis kromě toho kritizoval Moskvu za partnerství se syrským prezidentem Bašárem Asadem a naznačil, že je Rusko možná dokonce partnerem v syrských vládních útocích na civilisty. „Buďto je Rusko neschopné, nebo je ve spolku s Asadem. Je tu velká spousta zpráv o použití chloru nebo o symptomech, které by mohly být jeho následky,“ citovala Mattise agentura Reuters.

Představitelé Hamúrije vyjednávají s vládou o evakuaci

Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) se ve středu zřejmě stala terčem dalšího chemického útoku vládních sil města Hamúrija a Sakba. Podle SOHR útok spáchala Asadova vojska podporovaná Ruskem. Syrská vláda však toto obvinění odmítá.

Místní představitelé z Hamúrije nyní údajně vyjednávají se syrským režimem o možné evakuaci. Jejich výbor se podle jednoho z členů, který si přál zachování anonymity, v sobotu sešel s představiteli režimu.

„Výbor jednal o návrhu na smír, který by zaručil odchod těm, kdo si to přejí, ať už civilistům nebo povstalcům, z Hamúrije do jiných oblastí Sýrie pod kontrolou rebelů,“ řekl tento zdroj agentuře AFP. Evakuováni by mohli být autobusy do Dará na jihu nebo do Idlibu na severozápadě země. Výbor by měl rozhodnout ještě v neděli.

Povstalci s nikým jednat nechtějí

Dvě hlavní povstalecká uskupení ale popřela jakákoliv jednání s vládní stranou. „Nejsou žádná jednání, přímá ani nepřímá, s ruským nepřítelem nebo jeho spojenci,“ řekl AFP Vaíl Alván, mluvčí islamistické skupiny Fajlak ar-Rahman. „Nikdo nebyl pověřen jednat jménem povstalců nebo institucí v Ghútě,“ prohlásil.

Ruská armáda oznámila, že z obléhané východní Ghúty bylo v neděli evakuováno 52 civilistů, z toho polovina dětí. Ruským médiím to sdělil představitel ruského Centra po smíření znesvářených stran v Sýrii generál Vladimir Zolotuchin.