Vyzvedněte si své džihádisty, tlačí USA na spojence. Kurdům nestačí vězení

Americký list The New York Times minulý týden uvedl, že syrští Kurdové zadrželi dva britské příslušníky Islámského státu (IS), kteří se podíleli na vraždění západních rukojmích. Alexanda Kotey a El Shafee Elsheikh jsou posledními živými členy čtyřčlenné bandy džihádistů, které se říkalo Beatles.



Vedl ji Mohammed Emwazi čili „džihádista John“, kterého v roce 2015 zabil americký dron. Čtvrtý terorista Aine Davis je v tureckém vězení. Beatles džihádu sťali kolem třiceti lidí, mimo jiné americké novináře Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa nebo humanitárního pracovníka Petera Kassiga.

Dvojici džihádistů vyslechli Američané, kteří nyní zvažují, co s nimi dál. Zavřít je na Guantánamu, kde drží osoby podezřelé z terorismu, údajně nepřichází v úvahu. Jenže Londýn o dvojici britských džihádistů také nestojí. Šéf Pentagonu Jim Mattis proto chce na spojence zatlačit příští týden v Římě, kde se odehraje schůzka koalice bojující v Iráku a Sýrii proti IS.

„Očekáváme, že zajatci se vrátí do země původu,“ řekla agentuře AP Kathryn Wheelbargerová z amerického ministerstva obrany. Kurdové už podle ní pomalu nemají zajaté teroristy kam zavírat. „Mají reálné problémy s kapacitou. Úspěch operace je založen na tom, že dostáváte lidi z bojiště. Jejich internační zařízení budou časem plná,“ uvedla Wheelbargerová s tím, že SDF jeden čas zajímali až čtyřicet radikálů denně.

Soudit v Haagu, nebo zabít na místě?

V řadách Islámského státu bojovaly tisíce zahraničních radikálů. Nejvíce jich „dodalo“ Tunisko, Rusko, Saúdská Arábie či Jordánsko, za chalífát abú Bakra al-Bagdádího však bojovaly i stovky radikálů ze Západu. Do Iráku a Sýrie odjelo podle odhadu The Soufan Center 1 910 radikálů z Francie, 915 z Německa, 850 z Velké Británie a 478 z Belgie.

Podle USA by zajatí radikálové měli být postaveni před soud ve své vlasti. Agentura AP však upozorňuje, že řada zemí včetně Spojených států se to zdráhá udělat, pokud nebudou schopny zajistit nezpochybnitelné důkazy o jejich zločinech. Jenže takový materiál ze syrských a iráckých bojišť často chybí.

V případě Koteyho a Elsheikha se už ozvaly hlasy, že by měli být postaveni před Mezinárodní trestní soud v Haagu. Proti jejich uvěznění na Guantánamu se vyslovil i francouzský novinář Nicolas Hénin, kterého Beatles drželi deset měsíců v zajetí. „Chci spravedlnost a Gunatánamo je opak spravedlnosti,“ poznamenal reportér. Podle Guardianu jejich případ komplikuje i fakt, že je britská vláda zbavila občanstí.

V Británii jsou ale slyšet i názory, podle nichž si britští džihádisté spravedlivý proces nezaslouží. „Tito lidé pro nás představují vážné nebezpečí a bohužel jediný způsob, jak se s nimi vypořádat, ve většině případů znamená je zabít,“ prohlásil loni v říjnu ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart.