USA zvažují mezinárodní útok v Sýrii. Má reakce bude rychlá, uvedl Trump

6:40 , aktualizováno 6:40

Spojené státy uvažují o mezinárodní vojenské reakci na údajný chemický útok v Sýrii. Agentuře Reuters to sdělili nejmenovaní američtí činitelé. Prezident Donald Trump slíbil, že jeho reakce bude rychlá a energická. Podle americké velvyslankyně při OSN budou USA konat bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti.