Poslední povstalci opustí syrskou Dúmu. Dohodli se s vládou na evakuaci

V neděli se objevila zpráva, že si Džajš al-Islám přeje obnovit vyjednávání. Podle televize se dohodla na tom, že propustí vězně a že její bojovníci z Dúmy odejdou. Mají se evakuovat do 48 hodin, a to do města Džarábulus, ležícího poblíž turecké hranice.

Z východní Ghúty se v minulých dnech evakuovala většina povstaleckých skupin, ve městě Dúmá ale zůstali lidé z Džajš al-Islám. Syrská vláda tento týden obnovila útoky na Dúmu s cílem ovládnout celou východní Ghútu. Podle posledních informací záchranářů a zdravotníků při sobotním útoku byly použity chemické zbraně, což ale Sýrie i spojenecké Rusko popřely.

Syrská televize ráno oznámila, že „teroristé z Džajš al-Islám požádali o rozhovory se syrským státem“. Podle televize vláda stanovila jako předběžnou podmínku jednání požadavek propustit zajatce a zastavit ostřelování Damašku.

Ruská agentura Interfax citovala generála Jurije Jevtušenka, podle něhož evakuace „nesmiřitelných bojovníků“ z Dúmy začne ještě dnes. Džajš al-Islám to nepotvrdila. Předchozí ruské nabídky na zajištění bezpečného koridoru pro odchod nepřijala.

Zástupce Džajš al-Islám Muhammad Allúš v sobotu řekl, že se vyjednávalo až do čtvrtka a že rozhovory skončily neúspěšně kvůli neshodám mezi spojenci Damašku. Kromě Ruska jsou jimi Írán a libanonský Hizballáh. Syrská armáda pak obnovila útoky na Dúmu.

Prostředníkem těchto jednání bylo Rusko a jednalo se o tom, že povstalci složí těžké zbraně, propustí zajatce a umožní vládě převzít kontrolu nad Dúmou. Po kolapsu rozhovorů armáda v pátek obnovila útoky.