O co těm Američanům jde, ptají se lidé v Damašku a čekají na útok

Syrská vláda rozesílá esemesky varující před možným úderem a před obchody s potravinami stojí fronty. Jinak však v hlavním městě plyne život jako obvykle. Místní tuší, že i když Trump splní hrozby a pošle na vojenské objekty syrské armády své „krásné, nové a chytré“ rakety, tak Asadův režim přežije.

Syrské jednotky ve čtvrtek vztyčily vlajku nad městem Dúmá, srdcem bývalé povstalecké enklávy východní Ghúta na předměstí Damašku. Právě zde se měl o víkendu odehrát chemický útok, za nějž chce americký prezident syrského prezidenta ztrestat (o útoku jsme psali zde).

Hrozba amerického útoku visela nad Damaškem už před pěti lety, kdy to samé zvažoval Barack Obama. Tehdy městem otřásaly boje s povstalci a Asadův režim měl namále. Od té doby se mnohé změnilo.

„Jsou tady Íránci a Hizballáh, Rusové tady mají své protiletadlové rakety,“ řekl listu The Guardian po telefonu Hajthem Čams, který žije na jednom z damašských předměstí. „Rusové mohou americké rakety sestřelit. Tak kdo je tady silnější?“

Asadovy jednotky v pohybu

Z rozhovorů britského deníku s obyvateli Damašku vychází, že syrská armáda se v posledních dnech dala do pohybu.

Západní částí města ve čtvrtek ráno projel vojenský konvoj směřující k libanonské hranici. Bojovníci Hizballáhu, kteří představují spolehlivé ostří Asadových pozemních jednotek, se stahují od základen, které by se mohly stát cílem amerických náletů. Syrské letectvo přesunulo své stroje na ruské základy, některé údajně dokonce poslalo do Íránu - tyto zprávy však nelze nezávisle ověřit.

Americká televize CNBC s odkazem na anonymní zdroj z Trumpovy administrativy uvádí, že Američané mají vytipovaných osm potenciálních cílů. Jsou mezi nimi letiště, výzkumné centrum a údajná továrna na chemické zbraně. Obecně se předpokládá, že mezi cíli by byla základna Dumajr, odkud údajně v sobotu odstartovaly posádky helikoptér, které měly provést chemický útok na Dúmu.

Rusové už ústy svého velvyslance v Libanonu pohrozili, že všechny americké rakety odpálené na Sýrii sestřelí. Na základně Hmímím mají moderní protiletadlové systémy S-400, které mají dolet až 400 kilometrů a dosahují sedmdesátiprocentní úspěšnosti sestřelu.

Evakuace z Dúmy Z Dúmy se v noci evakuovalo dalších 4000 civilistů a bojovníků povstalecké milice Džajš al-Islám. „V minulých dnech odešla ve čtyřech evakuačních vlnách z Dúmy většina bojovníků Džajš al-Islám," oznámila SOHR. Evakuoval se i vůdce skupiny Isám Buvajdání. V sobotu začnou v Dúmě pracovníci Organizace pro zákaz chemických zbraní vyšetřovat útok ze 7. dubna, při kterém údajně syrský režim použil chemické zbraně. Syrská vláda i Rusko použití chemických zbraní popřely. zdroj. ČTK

„Američané si netroufnou poslat na nás letadla. Vzpomeňte si, co se stalo s tím izraelským letadlem. Oni by dopadli ještě hůř,“ připomíná únorový sestřel izraelské F-16 Mohamed al-Raj z města Homs.

Jeho slova dokládají, nakolik narostlo sebevědomí Asadova režimu od ruské intervence v září roku 2015. „Před několika lety to bylo hodně špatné, ale teď už je to lepší. Možná že Američané rozbombardují pár ranvejí, aby pomohli džihádistům. No a co? Nevyhrajou.“

O co jim jde?

Pro Syřany podporující Asada zůstává záhadou, co vlastně Trump útokem sleduje. „Vůbec netuší, co dělá. On v Sýrii nechce zůstat. Režim to ví a vědí to i Rusové a Íránci. Pokud by byl chytrý, tak by se z toho pokusil vycouvat,“ uvedl stoupenec Asada, který si přál zůstat v anonymitě.

„Pokud Američané na režim udeří, tak ho tím možná na chvíli vyděsí. Ale oni už oznámili, že odcházejí, tak o co jim jde?“ ptá se někdejší obyvatel Dúmy jménem Luftí, který byl evakuován do severosyrského města al-Báb kontrolovaného milicemi sponzorovanými Ankarou.

„Víme, že Asadův konec nechtějí. Víme, že s Rusy válčit nebudou. Možná je to kvůli Íránu? Je tohle důvod pro bombardování? Určitě to nebudou dělat proto, aby nám pomohli,“ zamýšlí se Luftí nad americkou motivací pro útok.