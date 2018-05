Asad po letech úplně ovládl Damašek, bojovníky IS vyvezl do pouště

Syrská armáda v prohlášení, které zveřejnila státní televize, uvedla, že dobyla poslední oblast na jih od Damašku. Syrská metropole a okolí jsou tak podle armády „zcela bezpečné“ a „vyčištěné od všech radikálů“.



Syrská armáda už minulý měsíc osvobodila východní Ghútu u Damašku od povstalců bojujících proti vládě. Poté ale stále bojovala proti IS jižně od metropole. Už několik týdnů se snažila vládní vojska osvobodit uprchlický tábor pro Palestince Jarmúk a také přilehlou část Hadžar al-Asvad, kterou rovněž ovládali radikálové z Islámského státu (IS).

V pondělí byla ofenziva proti IS obnovena po krátkém příměří, jež umožnilo evakuaci civilistů. Příměří platilo od neděle a týkalo se zmíněné oblasti Hadžar al-Asvad.

Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) oznámila, že z Hadžar al-Asvadu ráno odjížděly autobusy do východní Sýrie, kde působí IS. „S pomocí 32 autobusů bylo od neděle evakuováno 1 600 civilistů a bojovníků,“ ohlásila v pondělí SOHR.

SOHR tvrdí, že někteří bojovníci IS dostali povolení z Jarmúku odejít, což ale syrské státní sdělovací prostředky popřely.

Příslušníci samozvaného Islámského státu měli v roce 2014 pod kontrolou skoro polovinu Sýrie a třetinu Iráku. Z mešity v iráckém Mosulu pak vyhlásil jeho vůdce na tomto území chalífát. V Iráku byli členové IS poraženi loni. V Sýrii jsou nyní zbytky jeho oddílů ještě ve dvou pouštních oblastech na východě, napsala agentura Reuters. Další skupina, která se k IS hlásí, drží menší území na syrském severozápadě.

Ze Sýrie nemáme v plánu odejít, zní z Teheránu

Írán v pondělí dal najevo, že neplánuje stažení svých jednotek ze Sýrie. „Nikdo nemůže Írán nutit udělat cokoli. Dokud budou existovat teroristé a dokud to bude syrská vláda chtít, Írán bude v Sýrii. Odejít by měli ti, kdo tam přišli bez souhlasu syrské vlády,“ prohlásil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahrám Kásemí.



Izraelský server The Times of Israel to označil za řídký projev neshody mezi Ruskem a Íránem, dvěma spojenci Damašku. Kásemí podle serveru reagoval na prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina z minulého týdne.

Putin při setkání se syrským prezidentem Bašárem Asadem řekl, že po skončení syrské války by měly zahraniční jednotky z této země odejít. Kreml pak vyjasnil, že to zahrnuje také Írán a spojenecký libanonský Hizballáh. Původně se Putinova slova vysvětlovala jako poukaz na přítomnost Američanů v Sýrii.

„Počítáme s tím, že v souvislosti s významnými vítězstvími a úspěchy syrské armády v boji proti terorismu a s vyhlídkou na aktivnější fázi politického procesu budou ze Sýrie zahraniční ozbrojené složky staženy, řekl minulý týden Putin. Alexandr Lavrenťjev, který se účastní jednání o Sýrii, pak vyjasnil, že Putinova slova mířila na USA, Turecko a také na Írán a Hizballáh.

Izrael si tohoto výkladu všímá zejména proto, že jeho vláda se snaží brzdit vliv Iránu v sousední Sýrii. Za Putinem jel 9. května jednat izraelský premiér Benjamin Netanjahu a kromě jiného hájil vojenské akce izraelské armády proti íránským cílům v Sýrii.