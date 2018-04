Asadovi vojáci upřeli zrak na Jarmúk. Palestinskému táboru roky vládne IS

O tom, že Asad shromažďuje vojenskou techniku nedaleko Jarmúku, v pondělí informoval také izraelský list The Jerusalem Post. Operace se týká nejen samotného tábora, ale i přilehlé oblasti Hadžar al-Asvad.

Ofenziva je namířená proti teroristům z Islámského státu (IS) a fronty An-Nusra, uvedl nejmenovaný syrský velitel s tím, že ostřelování enklávy, která leží jižně od Damašku, už začalo.



Server al-Masdar News uvádí, že na místo dorazily devátá obrněná divize, elitní jednotky Tiger Forces i jednotky Palestinců spřízněných s Asadem. A podle serveru Syria.liveuamap, který online sleduje dění v zemi, už v pondělí na Jarmúk přiletěla raketa.

Radikálové z IS tábor dobyli v dubnu 2015. V té době v něm žilo až 160 tisíc lidí a už tehdy byl Jarmúk synonymem pro peklo na Zemi, kde lidé umírají hladem a živoří v troskách rozbombardovaných domů.

S vládou islamistů se k tomu přidaly ještě popravy a další kruté tresty, které IS ve svém chalífátu zavedl. Poslední poprava se přitom podle serveru Action Group for Palestinians of Syria odehrála před pár dny. Většina obyvatel z Jarmúku uprchla a v táboře tak nyní zůstává posledních asi 18 tisíc Palestinců.