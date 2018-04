Západ může v Sýrii udeřit do 72 hodin, aerolinky dostaly varování

7:41 , aktualizováno 7:41

Evropská agentura pro letový provoz vydala varování aerolinkám pro lety ve východním Středomoří. Do 72 hodin by mohly začít údery na Sýrii. Eurocontrol upozorňuje, že k útoku by mohly být použity střely typu vzduch-země nebo řízené střely, které mohou narušit navigační systémy.