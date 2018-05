Třicetiletý Američan se nechtěl odstěhovat od rodičů. Ti ho zažalovali

Třicetiletý Michael Rotondo se do domu svých rodičů v New Yorku vrátil před osmi lety. Po letech společného soužití, kdy muž nepřispíval na chod domácnosti a nepodílel se ani na domácích pracích, však Rotondovým došla trpělivost.

Syna vyzvali, aby se odstěhoval. První vzkaz mu podle britského listu The Guardian nechali letos 2. února.

„Michaeli, po diskuzi s tvou matkou jsme se rozhodli, že musíš okamžitě opustit tento dům. Máš čtrnáct dní na to, abys ho vyklidil. Nedovolíme ti, aby ses vrátil. Uděláme cokoliv, co bude potřeba, abychom své rozhodnutí prosadili,“ píše otec Mark Rotondo. Syn nereagoval.

Druhý dopis, který sepsal právník, už proto začínal slovy „tímto jsi odsud vykázán“ a poukazoval na to, že syn byl v domě hostem, což mu nezaručuje žádné právo zůstávat v domě bez souhlasu. Když nepomohl ani tento dopis, rodiče se podle CNN pokusili syna uplatit.

Nabídli mu 1 100 dolarů (přes 24 tisíc korun) na nájem i několik rad, jak se svou budoucností naložit. Třeba doporučení, aby prodal věci, které nepotřebuje a které v novém domově nebude mít kam dát, nebo aby si našel práci. „Existují místa i pro lidi s tak slabými pracovními zkušenostmi, jako jsi ty. Sežeň si práci - musíš pracovat!“ Mladíkova matka se navíc nabídla, že mu nový byt pomůže najít.

Když nezabraly ani další dvě výzvy, rodiče se obrátili na soud. Tam se Rotondo hájil s tím, že má právo doma bydlet ještě dalších šest měsíců. „Jen jsem chtěl rozumně dlouhou dobu na vyklízení s ohledem na to, že jsem nebyl opravdu připraven živit se sám v době, kdy mi chodily jejich výzvy,“ vysvětlil syn svůj pohled.

Odkázal se při tom také na americké právo, podle kterého má nájemník údajně půlroční lhůtu, do které se musí vystěhovat z pronajatého bytu. Soudce však jeho námitky označil za „skandální“ a dal za pravdu rodičům. „Myslím, že upozornění jsou dostačující,“ řekl Rotondovi a nařídil mu, aby rodinný dům do měsíce opustil. Ten to znovu odmítl coby „směšné“ a chce se odvolat.