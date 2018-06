Swingers klub vyhrál spor s mysliveckou pojišťovnou kvůli vyhazovu z nájmu

Společnost DevClub Stanislavy Šůsové provozovala swingers klub v suterénu domu v Jungmannově ulici v centru Prahy, patřícího myslivecké pojišťovně Halali od roku 2012. Na užívání prostor měla s mysliveckou pojišťovnou uzavřenou nájemní smlouvu na třicet let s možností každých pět let smlouvu prodloužit.

Jenže už v roce 2015 dostal klub náhle výpověď s tím, že prostory musí opustit. DevClub se však vystěhovat odmítl, pojišťovna jej proto nechala uzavřít a část majetku klubu sepsat exekutorem a zadržet pod záminkou zajištění pohledávky z nájemní smlouvy. Interiéry klubu byly zničeny, z místností byla vytrhaná elektroinstalace či sanitární vybavení.

Jednatelka DevClubu od počátku označovala výpověď z nájmu za neplatnou. Za pravdu jí ovšem dal už Obvodní soud pro Prahu 1 a po odvolání pojišťovny i pražský městský soud.

Halali svůj postup odůvodňovala i tím, že ve smlouvě byly jako předmět nájmu uvedeny volnočasové aktivity, ne provozování swingers klubu.

„Odvolací soud má za to, že soud prvního stupně dospěl ke správnému závěru, že smlouva o nájmu nebytových prostor byla účastnicemi uzavřena platně,“ uvedl předseda odvolacího senátu Lubor Veselý v odůvodnění. Ani kdyby nájemce využíval prostory v rozporu s předmětem nájmu, nestává se smlouva neplatnou, doplnil soud.

Justice rovněž odmítla argumenty pojišťovny, že DevClub v pronajatých prostorech udělal nepovolené stavební úpravy. Vyšlo totiž najevo, že Halali o všech zásazích věděla.

Tím ovšem pro Stanislavu Šůsovou tahanice s pojišťovnou nekončí. Žena požaduje náhradu za zabavený a zničený majetek. „My jsme v podstatě přišli do sklepa, nebylo tam zhola nic. Provedli jsme modernizaci za miliony,“ podotýká jednatelka DevClubu (jak interiéry swingers klubu dopadly po vypovězení smlouvy, si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii, pozn. red.).

Právní zástupkyně Šůsové poslala výzvu, aby myslivecká pojišťovna nahradila škodu ve výši celkem 14,5 milionu korun.

„Oni nás z těch prostorů neoprávněně vystěhovali, nemají k tomu žádné právní podklady, aby je využívali. A nyní je drze nabízejí k pronájmu,“ zlobí se Šůsová. Přesto nezatracuje možnost, že by se DevClub do suterénu budovy vrátil. Ale jen pokud je Halali vrátí do původního stavu, zdůrazňuje Šůsová.

Na dům v Jungmannově ulici se počátkem 90. let skládali myslivci, aby si ho mohli dovolit. Myslivecká pojišťovna Halali z něj podstatnou část pronajímá jiným subjektům. Předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota, které pojišťovna Halali patří, pro iDNES.cz uvedl, že instituce pravomocný rozsudek respektuje.

Již dříve Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) tvrdila, že za problém může bývalé vedení Halali v čele s ředitelkou Lenkou Zumrovou. Myslivci loni podali kvůli hospodaření Halali i trestní oznámení. Janota sdělil, že jeho výsledek zatím nezná.

S DevClubem je prý ČMMJ připravena o náhradě škody jednat. „Očekáváme, že otázka náhrady škody bude poměrně komplikovanou záležitostí, jsme připraveni o škodě jednat, je však potřebné případnou škodu prokázat a doložit,“ vyjádřil se Janota pro iDNES.cz. Podle něj nájemní vztah s DevClubem skončil letos v únoru.