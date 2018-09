Švýcarský kanton zakáže zahalování obličeje, rozhodli voliči navzdory vládě

Do referenda se zapojilo jen 36 procent voličů. Přesto musí úřady jejich vůli ctít a zákon uvést do života. Podobné nařízení zavedl před dvěma lety také italsky mluvící kanton Ticino na jihu Švýcarska.

Tím ale toto téma v zemi nekončí. Navzdory tomu, že švýcarská federální vláda chtěla ponechat rozhodování o zákazu zahalování obličeje na jednotlivých kantonech, příští rok pravděpodobně vypíše celonárodní referendum. Za jeho uspořádání dlouhodobě lobuje Švýcarská lidová strana, která loni posbírala potřebných sto tisíc podpisů na jeho vyhlášení.

„Každé osobě, kterou nebude možné kvůli zahalení obličeje poznat a ohrozí tím veřejnou bezpečnost, nebo společenský či náboženský pořádek, bude udělena pokuta,“ píše se v novém zákonu. Nařízení podle stanice Deutsche Welle míří především na burky či nikáby, které nosí některé muslimky.

