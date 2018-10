Část svitků z Mrtvého moře jsou padělky, majitel za ně zaplatil vysokou sumu

Americké Muzeum Bible se rozhodlo otestovat pět z celkem šestnácti fragmentů prastarých svitků, jejichž autenticitu už dříve zpochybnili historici. Prozkoumání jejich pravost dostali na starost němečtí badatelé z Federálního institutu pro výzkum a testování materiálu, podle kterých útržky „vykazují charakteristiky neslučitelné se starodávným původem”.



„Přestože jsme doufali, že nám testování poskytne jiné výsledky, je to příležitost poučit veřejnost o důležitosti ověřování pravosti vzácných biblických artefaktů, o složitém testovacím procesu a naší snaze o transparentnost,” uvedl kurátor muzea Jeffrey Kloha.

Muzeum loni zaslalo fragmenty na kontrolu do Berlína poté, co je zakoupil miliardář a zakladatel muzea Steve Green. Ačkoli není známo, kolik za ně Green zaplatil, podle listu The Guardian se jejich cena v dolarech vyšplhala na sedmimístné číslo.

Měsíc před slavnostním otevřením v listopadu 2017 muselo navíc muzeum podle stanice Deutsche Welle zaplatit pokutu ve výši tří milionů dolarů (66 milionů korun) kvůli tomu, že ve své sbírce schraňovalo přibližně pět a půl tisíc pašovaných historických artefaktů, včetně tabulek s klínovým písmem pocházejících z Iráku.



Muzeum nyní bez padělků disponuje jedenácti fragmenty svitků. Ačkoli by zbývající část dokumentů měla být autentická, některé z nich přesto procházejí dalším ověřováním. Podle historika Kippa Davise z university v Trinity může být totiž padělků až sedm.

„Mé dosavadní studie poukazují na vysokou pravděpodobnost, že nejméně sedm fragmentů ze sbírky Muzea Bible jsou moderními padělky. Zatím ale nemohu dělat závěry,” uvedl. Většina ze svitků z Mrtvého moře je podle Deutsche Welle pod bedlivým dohledem izraelských úřadů, které mají v držení od šestidenní války v roce 1967.

Svitky z Mrtvého moře, považované za nejstarší známé rukopisy hebrejské Bible, byly objeveny mezi lety 1947 až 1956 v Kumránských jeskyních v Izraeli. Součásti objevu byly také staré náboženských texty, sepsané v aramejštině či řečtině. Nejstarší ze svitků pochází ze 3. století před naším letopočtem, nejmladší z roku 70.