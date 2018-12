VIDEO: Kouzelný plankton v mořské vodě světélkuje a baví davy turistů

Svítilka se nejčastěji vyskytuje v teplých pobřežních vodách, například u Malediv nebo Tasmánie. Organismus se ale vyskytl i na pobřeží Walesu. V létě hlavně v severní části země, ale poslední dobou se rozšířil i na jih.

Plankton se pochopitelně rychle stal vděčnou fotografickou atrakcí a předmětem zkoumání mnoha místních i turistů.

„Když si vezmete vodu do dlaní, uvidíte jak plankton pokryje vaše prsty jako malé hvězdy. Můžete skočit do moře a pozorovat, jak voda zasvítí, když se jí dotknete,“ řekl fotograf Kris Williams, který se posledních pár let fantaskním živočichem zabývá.

„Od té doby, co se tu plankton objevil, zaplavily Penmon (vesnička u pobřeží Walesu) davy lidí, kteří se baví zdejší podívanou,“ dodal.