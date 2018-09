Švédsko je po volbách ve slepé uličce, nacionalisté cítí šanci

Löfvenův Středolevý blok sice ve volbách z 9. září zvítězil, získal ale jen o jeden mandát více než středopravá aliance. Premiérova sociální demokracie dosáhla nejhoršího výsledku za desítky let. Posílila nacionalistická protiimigrační strana Švédští demokraté, která si připsala 17,5 procenta hlasů.

Poslanci hlasovali proti Löfvenovi poměrem 204 ku 142, tři zákonodárci se zdrželi. Výsledek hlasování o důvěře premiérovi se očekával, protože středopravá aliance, která zahrnuje Umírněnou koaliční stranu, Stranu středu, Liberály a Křesťanskodemokratickou stranu, i Švédští demokraté před hlasováním uvedli, že Löfvena nepodpoří. Ten přesto sám odstoupit odmítl.

Löfven setrvá v čele dočasné vlády, dokud nebude vytvořen nový kabinet. To podle analytiků může trvat týdny, možná i měsíce. Vzhledem k těsnému výsledku voleb není jasné, kdo ho v křesle předsedy vlády vystřídá.

Kandidáta na sestavení nové vlády vybírá předseda parlamentu, kterým byl v pondělí zvolen Andreas Norlén ze středopravé aliance. Předpokládá se, že šanci zformovat vládu nyní dostane Ulf Kristersson, šéf Umírněné koaliční strany, která je v alianci nejsilnější stranou.

Předseda parlamentu může vybrat kandidáta na premiéra čtyřikrát. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská pro svou vládu podporu parlamentu, musí se do tří měsíců uskutečnit nové parlamentní volby, upozornila agentura Reuters.



Nacionalisté jsou blíže moci než kdy jindy

V 349členném Riksdagu (švédském parlamentu) má koalice levicových a ekologických stran 144 křesel. Středopravá aliance obsadila 143 křesel a Švédští demokraté mají 62 křesel. Obě strany před volbami jasně řekly, že s nacionalisty nebudou spolupracovat. Zároveň ale středolevý blok a středopravá aliance uvedly, že nechtějí spolupracovat vzájemně.



Kristersson již dříve vyzval Löfvena k rozhovorům o sestavení vlády napříč politickými bloky. Löfven ale zdůraznil, že sociální demokraté nikdy vládu středopravé aliance nepodpoří a v úterý vyjádřil přesvědčení, že se novou vládu podaří sestavit jemu. „Vidím dobrou příležitost pokračovat jako premiér,“ konstatoval Löfven a varoval středopravý blok, aby nespoléhal na podporu strany „založené nacisty“.

Löfven doufá, že dokáže přemluvit menší strany ze středopravé koalice k vládní spolupráci. Zatím se mu to však nepovedlo a složení budoucí vlády zůstává záhadou. Podle deníku The New York Times bude muset nakonec někdo své předvolební sliby porušit.

„Jeden z těchto velkých bloků nakonec ustoupí a řekne, že je ochoten podpořit člověka, který pro něj byl dříve nepřípustný,“ řekl americkému listu politolog Torbjorn Larsson. „To je problematické pro všechny kromě Švédských demokratů. Ještě nikdy nebyli tak blízko moci jako nyní,“ myslí si.



Ke spolupráci s nacionalisty by podle něj mohl inklinovat spíše středopravý blok. Experti soudí, že spíše než o účast ve vládě by šlo o jejich podporu. „Pravý blok a Švédští demokraté mají stejný pohled na daně, pracovní trh, kriminalitu a obranu,“ vysvětluje Larssson.

VIDEO: Volby ve Švédsku: Sociální demokraté vyhráli jen těsně, posílili nacionalisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Migrace? Nacionalisté už nejsou za exoty

Analytici také připomínají, že od vrcholu migrační krize v roce 2015, kdy Švédsko přijalo v přepočtu na počet obyvatel nejvíce uprchlíků ze všech evropských zemí, mainstreamové strany v postoji k migraci znatelně přitvrdily, a to včetně sociální demokracie. „Dvě třetiny parlamentu jsou dnes pro tvrdší migrační politiku,“ říká P.M. Nilsson, komentátor liberálního listu Dagens Industri.



Hlavní překážkou spolupráce je historie Švédských demokratů, jejichž kořeny sahají k neonacistickým hnutím. Charismatický předseda Jimmie Akesson sice dokázal stranu zbavit nálepky extremistů a pečlivě pracoval na image moderního protestního hnutí, stále ale musí hasit skandály kolem rasistických výroků svých spolustraníků.

Švédští demokraté si zatím pro podporu vlády kladou čtyři podmínky: tvrdší migrační politiku, kratší fronty u lékaře, tvrdší postoj ke kriminalitě a vyšší dávky chudším penzistům. „Jsou tady dva bloky. Buď vybudují monstrkartel, nebo budou muset opustit své hřiště a začít se s námi bavit,“ řekl jeden z vůdců strany Mattias Karlsson.