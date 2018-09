Švédové volí parlament, čeká se rekordní úspěch nacionalistů

„Nepamatuji si volby, ve kterých by šlo o tolik. Někteří mí přátelé se skutečně cítí ohrožení, a takové by volby být neměly. Rozhodně ne ve Švédsku,“ řekl reportérce iDNES.cz 29letý právník Broa Hama Ali, který se přišel podívat na předvolební mítink Švédských demokratů v Göteborgu.

„Tihle lidé pracují jenom na svojí image. Na plakátech mají kytičky, jejich volební lídr Akesson si nechal spravit zuby a kandidáty nabádá, aby se snažili se co nejvíc usmívat, aby si lidé nemysleli, že šíří nenávist. Ale právě to oni dělají. Pro mě bude úspěch, pokud tihle lidé nezískají ještě více vlivu,“ dodal Ali.

Vítězem nedělního klání se stanou pravděpodobně opět sociální demokraté, kteří v zemi vyhráli prakticky všechny volby za posledních sto let.

Letos ale Švédská sociálnědemokratická dělnická strana zřejmě dosáhne vůbec nejhoršího výsledku, v průzkumech veřejného mínění se její podpora pohybuje kolem 24 procent.

Na třetím místě by měla skončit konzervativní Umírněná koaliční strana, která získává kolem 18 procent hlasů. Švédští demokraté v předvolebních sondách dostávali 17 až 20 procent. To by byl pro stranu, která vznikla na sklonku 80. let jako okrajové neonacistické hnutí historický úspěch.

Důvodem jejího vzestupu je migrace, která je v centru zájmu společnosti od roku 2015, kdy v 9,5milionovém Švédsku požádalo o azyl 163 000 lidí, což byl z hlediska Evropy největší počet v poměru na jednoho obyvatele.

Všechny hlavní politické strany před volbami jasně řekly, že se Švédskými demokraty nebudou spolupracovat. Jestliže ale tuto stranu podpoří kolem 20 procent voličů, nedokáže středolevý ani středopravý blok vytvořit většinovou vládu a dají se očekávat vleklá povolební jednání.



Nejvíc lidi trápí zdravotní péče

Podle průzkumu veřejného mínění institutu Ipsos dělá Švédům před volbami největší starosti oblast zdravotní péče (44 procent), imigrace je na třetím místě (25 procent), jen těsně před ochranou životního prostředí (23 procent). Ekologické téma oživily především rozsáhlé lesní požáry, které v letošním horkém létě zemi postihly.

V souvislosti s tím vzrostla podpora strany Zelených, kteří by podle průzkumů veřejného mínění mohli získat kolem 5,6 procenta hlasů. Do parlamentu by se měla dostat ještě Levicová strana, Strana středu, Liberálové a Křesťanskodemokratická strana.